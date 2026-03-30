Chuyên gia: “Malaysia muốn chứng minh mạnh hơn đội tuyển Việt Nam”

Phát biểu trên tờ Metro, cựu danh thủ Azlan Johar cho rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở vòng loại Asian Cup vào ngày 31/3 là thời cơ tốt để Malaysia gieo sầu cho đội chủ nhà.

Ông cho biết: “Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta chứng minh sức mạnh. Đội tuyển Malaysia đến sân Thiên Trường để hướng tới chiến thắng mà còn để chứng minh chúng ta mạnh mẽ hơn đội tuyển Việt Nam.

Nhiều người cho rằng chiến thắng của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil vào tháng 6 năm ngoái nhờ 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chứng minh ngay cả với lực lượng bản địa, Malaysia vẫn mạnh hơn đối thủ này”.

Đội tuyển Malaysia không còn hy vọng giành vé tham dự Asian Cup 2027 sau khi bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Tuy nhiên, chuyên gia Azlan Johar cho rằng chiến thắng trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ giúp bóng đá Malaysia xua tan chỉ trích.

Ông nói thêm: “Nếu Malaysia vượt qua trước tuyển Việt Nam thì không ai còn nói rằng chúng ta thắng nhờ cầu thủ nhập tịch, hay có lợi thế hoàn cảnh. Khi ấy, bóng đá Malaysia sẽ mạnh hơn đối thủ này.

Điều quan trọng, chiến thắng trên sân Thiên Trường sẽ khôi phục sự tự tin của các cầu thủ và cả niềm tin của người hâm mộ. Nhiều người mong muốn đội tuyển Malaysia trở lại và duy trì sự ổn định”.

Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski chia sẻ trong buổi họp báo: “Malaysia đã trải qua quãng thời gian khó khăn. Trận đấu tới mang ý nghĩa danh dự với cả hai đội, không chỉ đơn thuần là câu chuyện vé dự vòng chung kết Asian Cup. Sau những gì đã diễn ra, tôi rất thất vọng khi không thể góp mặt ở vòng chung kết.

Tuy nhiên, lúc này tôi chỉ tập trung vào những điều có thể kiểm soát. Sau chuyến tập huấn, tôi tự hào về toàn đội khi tất cả đã nỗ lực hết mình và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng”.