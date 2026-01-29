AFC lên tiếng về vụ quan chức bóng đá Malaysia từ chức hàng loạt

"Tôi thực sự bất ngờ. Hiếm khi thấy một cuộc từ chức mang tính tập thể và đầy tinh thần đoàn kết như vậy. Họ không bị bắt buộc phải rời ghế, nhưng họ đã chọn cách dừng lại vì hình ảnh và uy tín của tổ chức", Datuk Seri Windsor Paul John chia sẻ trong buổi họp báo.

Tổng thư ký AFC bất ngờ với việc từ chức hàng loạt của các quan chức FAM (Ảnh: Bharian).

Theo xác nhận từ quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, toàn bộ các Ủy viên điều hành nhiệm kỳ 2025-2029 đã nhất trí từ chức với hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra sau khi Ban chấp hành nhận thấy cần phải có một sự thay đổi toàn diện để vực dậy nền bóng đá đang lún sâu vào khủng hoảng.

Trước tình hình nguy cấp, AFC đã không thể đứng ngoài cuộc. Trong thông cáo mới nhất, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Á bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng bất ổn tại FAM.

AFC nhấn mạnh rằng, việc duy trì một bộ máy quản trị minh bạch và ổn định là điều kiện tiên quyết để bóng đá một quốc gia được phép tham gia các hoạt động quốc tế.

Đại diện AFC tuyên bố: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi biến động tại Malaysia. Sự ổn định của các liên đoàn thành viên là ưu tiên hàng đầu. AFC sẵn sàng cử các đoàn thanh tra và hỗ trợ chuyên môn để đảm bảo rằng bóng đá Malaysia không bị đình trệ bởi những xung đột thượng tầng".

Hành động từ chức tập thể của ban lãnh đạo FAM đang tạo nên một làn sóng tích cực tại Malaysia. Thay vì cố gắng bám trụ để bảo vệ quyền lợi cá nhân, các quan chức bóng đá nước này đã chọn cách đối mặt với trách nhiệm. Tổng thư ký AFC đánh giá đây là một quyết định dũng cảm, thể hiện tinh thần thượng võ và sự tôn trọng tối thượng dành cho người hâm mộ.

Giới chuyên môn đồng tình với việc từ chức hàng loạt của quan chức bóng đá Malaysia (Ảnh: FAM).

Sự rút lui đồng loạt này không đồng nghĩa với sự sụp đổ hoàn toàn, mà được xem là "phát súng" mở màn cho một cuộc đại tu bộ máy. Việc toàn bộ Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới từ chức sẽ buộc bóng đá Malaysia phải tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt, từ đó tìm ra những gương mặt mới, những tư duy mới để lèo lái nền bóng đá nước này vượt qua giông bão.

Đây được xem là một lời cảnh báo ngầm rằng nếu tình trạng hỗn loạn không sớm được kiểm soát, bóng đá Malaysia có thể phải đối mặt với những hình phạt nặng nề hơn từ các tổ chức quốc tế.