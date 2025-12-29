Lập dấu mốc lịch sử, Khuất Văn Khang nói điều đặc biệt ở giải U23 châu Á

"Đây là lần thứ 3 tôi được tham dự VCK U23 châu Á. Trước giải đấu lần này, tôi cùng toàn đội vừa trải qua một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games.

Thành tích đó là động lực lớn để tôi cũng như toàn đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin cao hơn và quyết tâm lớn hơn”, tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ ở buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam tại Doha (Qatar) trong ngày 28/12.

Tiền vệ Khuất Văn Khang tập luyện cùng các đồng đội U23 Việt Nam trong chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Qatar (Ảnh: VFF).

VCK U23 châu Á 2026 sẽ chứng kiến tiền vệ Khuất Văn Khang tạo nên dấu mốc đặc biệt, khi đội trưởng của U23 Việt Nam sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên góp mặt ở ba kỳ VCK U23 châu Á liên tiếp, cho thấy sự ổn định của chân sút sinh năm 2003 ở cấp độ trẻ.

“Ở VCK U23 châu Á lần này, đội U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ lần đầu tham dự. Khi nhìn các bạn ấy, tôi thấy giống mình cách đây 3 năm, cũng lần đầu bước ra đấu trường châu lục. Đây là giải đấu đẳng cấp cao, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt và là cơ hội để mỗi cầu thủ thể hiện bản thân”, Văn Khang bày tỏ.

Đáng chú ý, đánh giá về những thách thức của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang cho rằng sự tự tin sau chuỗi thành tích ấn tượng trong năm qua là điều cần thiết, nhưng đi kèm với đó là không ít khó khăn.

“Trong năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có những kết quả rất tốt ở khu vực Đông Nam Á và cả ở châu Á. Khi bước vào VCK, toàn đội chắc chắn có sự tự tin nhất định.

Tuy nhiên, khó khăn đầu tiên là việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, khi Qatar lệch Việt Nam tới 4 tiếng. Bên cạnh đó là việc làm quen với điều kiện sinh hoạt, thời tiết cũng như chế độ dinh dưỡng. Tất cả đều cần thời gian để thích nghi nhằm có thể trạng tốt nhất cho thi đấu”, Văn Khang nhận định.

Nói về mục tiêu cá nhân ở giải đấu lần này, Khuất Văn Khang khẳng định đây cũng là kỳ VCK U23 châu Á cuối cùng của anh trong màu áo U23 Việt Nam, vì vậy quyết tâm của bản thân và toàn đội là rất lớn.

“Với cá nhân tôi, đây là giải đấu cuối cùng trong độ tuổi U23. Tôi và toàn đội sẽ đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U23 Việt Nam đã vào tới tứ kết và lần này, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn”, Văn Khang chốt lại.

VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6/1 đến 24/1/2026 tại Saudi Arabia, với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Qatar sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.