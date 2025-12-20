Làm rõ tương lai của HLV Kim Sang Sik sau khi giành HCV SEA Games

Tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với không ít hoài nghi, nhất là sau giai đoạn không thành công của người tiền nhiệm Troussier. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc đã vượt qua khó khăn để chứng minh tài năng của mình.

HLV Kim Sang Sik đã đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giành cú ăn ba danh hiệu là AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games.

Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik với VFF còn thời hạn tới năm 2027 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi HLV người Hàn Quốc giành chức vô địch SEA Games 33, nhiều nguồn tin khẳng định rằng tương lai của ông bị đe dọa khi chỉ còn hợp đồng đến tháng 3/2026 với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Dân trí, thông tin này không chính xác. Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik có thời hạn tới năm 2027, sau Asian Cup 2027 và mọi thứ vẫn đang được các bên thực hiện đến thời điểm trong năm 2027.

Đây được xem là sự bảo đảm cho chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh nhà cầm quân người Hàn Quốc đang để lại dấu ấn đậm nét kể từ khi nhậm chức. Điều này giúp cho HLV Kim Sang Sik yên tâm cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 17/23 trận đấu dưới sự dẫn dắt của ông (đạt tỷ lệ 73,9%). Còn ở cấp độ U22/23, ông đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 100%.

Sau chức vô địch SEA Games 33, U23 Việt Nam hướng đến thành công ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điều quan trọng, HLV Kim Sang Sik mang tới niềm tin về kỷ nguyên thành công mới của bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim luôn đạt hiệu quả rất cao, dù luôn bị nghi ngờ về lối chơi.

Vào tháng 1/2026, ông sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á. Ở giải đấu đó, chúng ta sẽ nằm chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U23 Jordan vào ngày 6/1. Kể từ sau khi giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam chưa vượt qua nổi vòng tứ kết. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik rất quyết tâm tiến sâu ở giải đấu.