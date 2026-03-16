Kịch bản xảy ra khi Malaysia bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3

Khả năng này được Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windsor Paul John nhắc đến trong buổi họp báo sáng 16/3, thông tin về kết quả điều tra của AFC đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Nếu AFC chính thức xử thua Malaysia ở 2 trận đấu hồi năm ngoái, đội tuyển Việt Nam sẽ ngay lập tức được dự VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

Ông Seri Windsor Paul John viện dẫn Điều 25 và Điều 56 trong Luật AFC. Theo đó, Điều 25 sẽ xử thua đội bóng sử dụng cầu thủ không đúng quy định 0-3, trao 3 điểm cho đối phương. Còn Điều 56 là điều khoản xử phạt hành chính bổ sung đối với đội bóng và cầu thủ vi phạm, với mức phạt tối thiểu 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng)/trường hợp.

Trong trường hợp Ủy ban Kỷ luật của AFC chính thức công bố các án phạt này trong ít ngày tới, cục diện của bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 sẽ thay đổi chóng mặt.

Đội tuyển Malaysia hiện có 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, sẽ bị trừ tổng cộng 6 điểm, vì bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 trong trận đấu ngày 10/6/2025 và bị xử thua Nepal 0-3 trong trận đấu ngày 25/3/2025. Malaysia sẽ chỉ còn 9 điểm.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện có 12 điểm, sẽ được cộng thêm 3 điểm. Tổng cộng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ có 15 điểm. Với số điểm này, chúng ta hơn đối thủ gần nhất là đội nhì bảng Malaysia (lúc này chỉ còn 9 điểm) đến 6 điểm, trong khi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 chỉ còn một lượt đấu nữa là kết thúc.

Trận đấu lượt về vào ngày 31/3 tới giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia nhiều khả năng trở thành trận đấu thủ tục của 2 đội (Ảnh: T.H).

Đội tuyển Việt Nam vì thế chắc chắn giành quyền vào vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á diễn ra vào đầu năm sau tại Saudi Arabia. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tới đây, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Đội tuyển Việt Nam sẽ là đội bóng thứ 3 tại Đông Nam Á giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027, sau đội tuyển Indonesia (trước đó đã có vé nhờ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á) và Singapore (giành vé nhờ đứng đầu bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup sớm một vòng đấu).

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng là đội bóng thứ 21 giành quyền dự VCK giải vô địch châu Á, sau chủ nhà Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria và Singapore.

Các bàn thắng của đội tuyển Malaysia ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0) bị hủy bỏ. Ngược lại, các cầu thủ Việt Nam từng dính thẻ vàng trong trận đấu với Malaysia ngày 10/6/2025, trong đó có tiền vệ Hoàng Đức, sẽ được hủy những thẻ phạt này.