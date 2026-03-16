AFC bị chỉ trích dữ dội vì "chống lệnh" FIFA, ưu ái bóng đá Malaysia

Mới đây, AFC khẳng định chấp thuận để ban tổ chức giải Malaysia (MFL) đăng ký 4 cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel (CLB Johor Darul Ta'zim) và Gabriel Palmero (CLB Kuching City) với tư cách nội binh.

AFC được cho là "chống lệnh" FIFA và CAS khi công nhận 4 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ của Malaysia với tư cách nội binh (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, cơ quan quản lý bóng đá châu Á cũng giữ nguyên kết quả các trận đấu cấp châu lục mà Johor Darul Ta'zim sử dụng các cầu thủ nhập tịch gian lận trước đó. Kết quả này khiến cho CLB Sanfrecce Hiroshima (bị loại bởi Johor Darul Ta'zim ở cúp C1 châu Á) tức giận. Họ cho rằng quyết định của AFC giống như “trò đùa”.

Nhiều quan điểm khẳng định AFC đang “chống lệnh” của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Trước đó, các cơ quan này cho rằng 7 cầu thủ Malaysia đã làm giả hồ sơ nhập tịch.

Bình luận về điều này, chuyên gia người Malaysia, Datuk Pekan Ramli, cho rằng việc AFC và MFL “chống lệnh” CAS và FIFA khiến người hâm mộ Malaysia bối rối về các quy định bóng đá được áp dụng. Ông nhấn mạnh rằng điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của bóng đá nước này.

“Bóng đá Malaysia đang tự phá hủy uy tín của mình. Điều đó không phải do sự phá hoại từ bên ngoài, mà xuất phát từ chính cách chúng ta xử lý vấn đề”, chuyên gia Pekan Ramli cho biết.

Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi cả AFC và MFL dường như chấp nhận những cầu thủ nhập tịch có hồ sơ gây tranh cãi như các cầu thủ nội địa của Malaysia. Theo ông Pekan Ramli, việc dựa vào thẻ căn cước và hộ chiếu để hợp thức hóa việc đăng ký cầu thủ là cách lý giải khó chấp nhận.

Ông cho biết: “Cách xử lý của AFC và MFL đã tạo ra một tiền lệ, một tiền lệ khiến các quy định bóng đá trở nên rối rắm”.

AFC dự kiến sẽ công bố án phạt với bóng đá Malaysia vào hôm nay (Ảnh: FAM).

Chuyên gia Pekan Ramli còn cho rằng tuyên bố của AFC mang tính gây hiểu lầm và thiếu tính chuyên nghiệp. “Chúng ta không hủy bỏ vấn đề này, trái lại còn hợp pháp hóa nó. Chính điều đó khiến người hâm mộ thêm hoang mang”, ông nhấn mạnh.

Theo Pekan Ramli, một khi phán quyết của CAS xác định rằng các tài liệu giả đã được sử dụng trong quá trình nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển quốc gia, thì toàn bộ những gì liên quan đến các giấy tờ đó đều phải bị coi là không hợp lệ. Tuy nhiên, ông cho rằng AFC dường như phủ nhận điều này, trong khi MFL lại không muốn mạo hiểm xử lý vụ việc.

“Nếu có sự giả mạo tài liệu, thì đương nhiên mọi thứ phải bị hủy bỏ. Bất cứ điều gì liên quan cũng đều không còn đủ điều kiện”, chuyên gia Pekan Ramli nói.

Nhà quan sát bóng đá này nhấn mạnh rằng vấn đề ở đây không phải là câu chuyện quốc tịch, mà là các quy định của bóng đá. Ông khẳng định: “Chúng ta không bàn về vấn đề công dân, mà đang nói về luật bóng đá. Có thể MFL không muốn hoặc không muốn làm thêm nhiều việc. Hoặc có lẽ có những điều họ cần phải bảo vệ”.

Theo ông, chính những nhà quản lý bóng đá Malaysia đang tự làm tổn hại nền bóng đá của mình bằng việc làm rối loạn các quy định. Thay vì sửa sai, các cơ quan quản lý lại tỏ ra cứng rắn và không muốn thừa nhận sai lầm.

“Trong những vấn đề như thế này, niềm tin đang dần bị bào mòn. Chính chúng ta đang tự phá vỡ các quy tắc”, chuyên gia Pekan Ramli nói.

Ông kết luận rằng những giá trị cốt lõi của bóng đá như tính chính trực, sự tôn trọng và tinh thần fair-play đang bị tổn hại nghiêm trọng. Ông chốt lại: “Chúng ta nói về sự liêm chính, sự tôn trọng và tinh thần thi đấu công bằng nhưng tất cả đang bị phá hủy. Nếu chính chúng ta gây ra thiệt hại, thì phải nhanh chóng sửa chữa, đừng tiếp tục gây hiểu lầm. Đừng để ngay cả trong thể thao chúng ta cũng bị rơi vào tình trạng hỗn loạn”.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, AFC sẽ đưa ra phán quyết với bóng đá Malaysia, liên quan tới số phận của họ ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, Malaysia bị xác định sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal.