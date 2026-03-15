Ngày mai AFC công bố kết quả điều tra Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Tờ New Straits Times của Malaysia thông tin: “AFC sẽ có báo cáo kết quả điều tra FAM tại trụ sở FAM vào ngày 16/3. Các thành viên của FAM bày tỏ lo ngại rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải đối mặt với các án phạt nghiêm khắc từ FIFA và AFC, xung quanh vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả”.

AFC sẽ công bố kết quả điều tra FAM vào ngày mai (Ảnh: NST).

“Mối lo ngại này xuất phát từ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Tổ chức này giữ nguyên án phạt của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca”, New Straits Times viết thêm.

Báo cáo của AFC vào ngày mai sẽ có thể gồm kết quả điều tra tình hình hoạt động của FAM trong thời gian qua, kết quả kiểm toán liên quan đến FAM...

Tuy nhiên, các bên không nói rõ trong ngày mai AFC có công bố án phạt dành cho FAM, đội tuyển Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả hay không?

Hiện tại, FAM đang bị FIFA phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng). 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả mỗi người bị treo giò 12 tháng, mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 CHF(hơn 66 triệu đồng).

Chủ tịch MMFA Firdaus Mohamed yêu cầu FAM phải giải thích và hoạt động của tổ chức này suốt thời gian qua (Ảnh: NST).

Tuy nhiên, mọi việc có thể chưa dừng lại tại đây, tờ New Straits Times cảnh báo: “AFC có thể áp đặt thêm các hình phạt khác cho các bên có liên quan. Trong khi đó, FIFA vẫn có thể truy tìm thủ phạm đứng sau vụ bê bối này”.

Đội tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch “lậu” ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal chờ đợi AFC xử thua Malaysia 0-3 ở các trận đấu vừa nêu.

Trước khi AFC công bố kết quả điều tra của mình, trả lời truyền thông Malaysia ngày 15/3, Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Malaysia gốc Mã lai (MMFA) Firdaus Mohamed nói: “Tôi nghĩ các thành viên của FAM đều đau đớn sau phán quyết của CAS, nhưng đó là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận để giúp FAM trưởng thành”.

“Về phía MMFA, chúng tôi đã yêu cầu FAM giải thích cho những gì đã xảy ra với bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất cứ phản hồi nào liên quan đến yêu cầu của mình”, Chủ tịch MMFA Firdaus Mohamed nói thêm.