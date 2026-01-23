HLV U23 Trung Quốc tuyên bố mạnh mẽ trước trận chung kết gặp Nhật Bản

Vào lúc 22h ngày 24/1, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Nhật Bản trong trận chung kết giải U23 châu Á. Đội bóng ở đất nước tỷ dân đang hướng tới mục tiêu giành chức vô địch giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử.

U23 Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào chung kết giải U23 châu Á trong lịch sử (Ảnh: AFC).

Hàng thủ của U23 Trung Quốc thi đấu vô cùng vững chắc trước trận đấu này. Họ vẫn chưa thủng lưới bàn nào sau 5 trận đấu. Trong đó, ở vòng bán kết, đội bóng của HLV Puche vừa thắng 3-0 trước U23 Việt Nam. Trong khi đó, U23 Nhật Bản là đội bóng có hàng công mạnh nhất giải đấu với 12 bàn.

Trong buổi họp báo trước trận diễn ra vào chiều nay, HLV Puche khẳng định quyết tâm của U23 Trung Quốc. Ông cho biết: “Trận đấu ngày mai có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Đây sẽ là một trận đấu mang tính lịch sử. Chúng tôi muốn giành chức vô địch. Điều đó tất nhiên là rất khó nhưng hiện tại chúng tôi đã vào tới trận chung kết và có một cơ hội rất tốt. Với chúng tôi, đây là một giấc mơ vô cùng lớn”.

Khi được hỏi về chiến thuật áp dụng trong trận chung kết, HLV người Tây Ban Nha đáp: “Ngày mai, bạn sẽ được chứng kiến chiến thuật của U23 Trung Quốc. Khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá Nhật Bản là rất lớn, điều này hết sức rõ ràng. Chúng tôi cần đối mặt với thực tế. Đây là bóng đá chuyên nghiệp và toàn đội sẽ cùng nhau nỗ lực, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như trước đây”.

HLV Puche cũng khẳng định tâm lý của toàn đội đã được “đẩy lên mức cao nhất” trước trận đấu với U23 Nhật Bản. Ông nói thêm: “Trạng thái tinh thần của chúng tôi đang ở mức rất cao, thậm chí tôi còn không tìm được từ ngữ phù hợp để mô tả tâm lý hiện tại của đội. Chúng tôi đang có trạng thái rất tốt, các cầu thủ đều tràn đầy sự tự tin. Điều đó trong bóng đá là cực kỳ quan trọng. Tôi luôn tin vào chính mình. Với tôi, đó là một trong những chìa khóa then chốt của bóng đá”.

U23 Nhật Bản đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Đánh giá về sức mạnh của U23 Nhật Bản, HLV trưởng của U23 Trung Quốc nói: “Chúng tôi biết rõ mình sẽ phải đối mặt với đối thủ như thế nào. Nhật Bản là một đội tuyển có sức mạnh tổng thể rất lớn, không chỉ ở châu Á mà còn ở cấp độ World Cup, đó là thực tế. Đội tuyển Nhật Bản từng đánh bại Tây Ban Nha, Brazil, Đức.

Khi còn ở Tây Ban Nha, tôi thường xuyên tới đó theo dõi các đội bóng Nhật Bản. Họ thường chọn sang Tây Ban Nha tập huấn. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình.

Chúng tôi có 23 chiến binh. Chắc chắn toàn đội sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách thực tế, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những điều không thể đoán trước, và chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo ra điều đặc biệt”.