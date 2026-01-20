Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản giành quyền vào chung kết

U23 Nhật Bản thắng 1-0 U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á

U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Hàn Quốc ở trận bán kết đầu tiên giải U23 châu Á. Nhà đương kim vô địch Nhật Bản đã cho thấy sức mạnh của mình khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đại kình địch U23 Hàn Quốc.

Như vậy, "Samurai xanh" đã giành quyền vào chung kết và đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch. Nên nhớ, Nhật Bản chỉ cử lứa U21 tham dự giải đấu nhưng họ đang cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ.

U23 Nhật Bản mở tỷ số trận đấu (Ảnh: AFC).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản đã dồn lên tấn công, buộc U23 Hàn Quốc vào thế chống đỡ. Đội bóng của HLV Go Oiwa tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn.

Cuối cùng, tới phút 37, U23 Nhật Bản đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc, Nagano bật cao đánh đầu, thủ thành U23 Hàn Quốc cản phá. Tuy nhiên, Koizumi đã có mặt đúng lúc để đá bồi.

U23 Hàn Quốc không thể chọc thủng lưới đối thủ (Ảnh: AFC).

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, U23 Nhật Bản vẫn dồn ép U23 Hàn Quốc. Mãi tới giữa hiệp 2, đội bóng xứ Kim Chi mới tìm lại thế trận.

U23 Hàn Quốc cũng có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được. Cho tới cuối trận, U23 Nhật Bản đã bảo vệ thành công tỷ số và giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc (18h30 hôm nay): So tài đẳng cấp

Từ đầu giải đến giờ, U23 Nhật Bản tạo ấn tượng tốt hơn U23 Hàn Quốc. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc ghi đến 11 bàn sau 4 trận (bình quân 2,75 bàn/trận). Họ là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

U23 Nhật Bản chơi tấn công rất biến hóa, đa dạng. Chính sự đa dạng này khiến cho chưa có đội nào tại giải năm nay bảo vệ thành công mành lưới trước U23 Nhật Bản.

Dù vậy, nếu để ý kỹ, ở trận đấu mới nhất, U23 Nhật Bản gặp nhiều khó khăn hơn các trận trước đó tại vòng bảng. Nguyên nhân là do ở trận đấu mới nhất, gặp U23 Jordan tại tứ kết, đối thủ đã hiểu rõ hơn về U23 Nhật Bản, sau khi nghiên cứu đội này suốt thời gian qua.

Đây là điều U23 Hàn Quốc có thể áp dụng, trước khi gặp đội bóng vốn là đại kình địch của họ trên bình diện bóng đá châu Á.

U23 Hàn Quốc không ghi nhiều bàn thắng như U23 Nhật Bản, nhưng con số 6 bàn qua 4 trận (bình quân 1,5 bàn/trận) của đội bóng xứ sở kim chi không phải con số nhỏ.

Hơn nữa, khác với khi đối đầu với nhiều đội bóng ở châu Á, khi gặp U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc không nhất thiết phải đá tấn công. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc sẽ thực hiện nhiệm vụ tấn công này, trong khi U23 Hàn Quốc có thể đá phòng ngự phản công.

Trong bóng đá, chơi phản công luôn dễ hơn đá tấn công. Cầu thủ U23 Hàn Quốc có thể không sở hữu kỹ thuật tốt như cầu thủ Nhật Bản, họ không có những pha phối hợp nhóm nhỏ như thể dệt gấm thêu hoa mà đối thủ thường thực hiện, nhưng nếu chỉ cần đá bóng dài, đua tốc độ trong các pha phản công, U23 Hàn Quốc có thể thực hiện tốt.

Đây là lối chơi mà U23 Hàn Quốc đã áp dụng trong trận đấu với U23 Australia ở tứ kết. Bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 2-1 của đội bóng xứ sở kim chi ở phút 88, đến từ một pha bóng như thế: U23 Australia đẩy cao đội hình ép sân, họ để mất bóng, cầu thủ Hàn Quốc cướp được, chuyền dài cho Shin Min Ha đá nối ghi bàn.

Hai đội quá hiểu lối đá của nhau, mỗi đội sẽ cố gắng phát huy sở trường của mình để tiếp cận khung thành đối phương theo cách mà họ giỏi nhất. Trận đấu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, với chiến thắng sẽ thuộc về đội tận dụng cơ hội tốt hơn.