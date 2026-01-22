Cầu thủ U23 Trung Quốc hé lộ lý do mấu chốt giúp đội nhà thắng U23 Việt Nam

Trong trận bán kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc. Đây là kết quả ít người ngờ tới trước khi trận đấu diễn ra. Bình luận về kết quả này, tiền vệ Bao Shengxin của U23 Trung Quốc đã lý giải nguyên nhân giúp đội nhà tạo nên kết quả bất ngờ.

Bao Shengxin cho rằng tinh thần thi đấu của U23 Trung Quốc mạnh mẽ hơn so với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Bao Shengxin nói: “Tôi nghĩ trong trận đấu vừa qua, chúng tôi thể hiện khát khao chiến thắng mạnh mẽ hơn so với U23 Việt Nam. Ai cũng thi đấu rất quyết liệt và đặc biệt là toàn đội luôn tin tưởng lẫn nhau. Chỉ khi đoàn kết thì mới phát huy được sức chiến đấu lớn nhất. Tôi đã cố gắng hết sức ở hành lang trái, đóng vai trò kết nối giữa tấn công và phòng ngự cho toàn đội. Mỗi người đều đóng góp tối đa khả năng của mình”.

Bao Shengxin là một trong những sự thay đổi của HLV Antonio Puche trong đội hình của U23 Trung Quốc ở trận gặp U23 Việt Nam.

Nói về việc được đá chính, cầu thủ của CLB Zhejiang cho biết: “Đến trưa ngày diễn ra trận đấu tôi mới biết mình có tên trong đội hình xuất phát. Cảm giác khá thoải mái, nhưng cũng rất háo hức vì sắp phải dốc toàn lực cho một trận chiến thực sự cam go. Trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để giúp đội giành chiến thắng”.

Chia sẻ về quá trình hồi phục trong thời gian qua, Bao Shengxin cho biết: “Trước đó tôi bị chấn thương, phải nghỉ thi đấu khá lâu để dưỡng thương. Tôi đã rất lâu rồi không được ra sân trong một trận đấu chính thức.

Tôi vô cùng cảm ơn những người đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn này, chính mọi người đã giúp tôi kiên trì đến cùng. Tôi cũng rất biết ơn HLV trưởng vì đã đặt niềm tin để tôi được ra sân ở một trận đấu quan trọng như bán kết. Cách duy nhất để đáp lại sự tin tưởng và ủng hộ ấy là thi đấu với tinh thần và nỗ lực cao nhất”.

U23 Việt Nam không thể hiện được nhiều trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Cuối cùng, Bao Shengxin bình luận về trận chung kết gặp U23 Nhật Bản: “Toàn đội đang vô cùng tự tin. Chúng tôi quan niệm rằng cứ chơi hết mình là được. U23 Nhật Bản là một đội bóng rất mạnh, nên khi đối đầu với họ, phòng ngự chắc chắn là then chốt. Đã đi đến bước này rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực để hướng tới chiến thắng”.

Trận chung kết giải U23 châu Á giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 22h ngày 24/1.