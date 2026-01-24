HLV U23 Hàn Quốc: "Chúng tôi thiếu bình tĩnh khi chơi hơn người"

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lee Min Sung không giấu nổi sự chán nản: "Tôi thấy rất tiếc, đáng lẽ U23 Hàn Quốc cần thi đấu bình tĩnh hơn. Khi thi đấu với đội chơi thiếu người, chúng tôi nên củng cố nhiều hơn về mặt kỹ thuật.

Rất tiếc là U23 Hàn Quốc không thể tận dụng được lợi thế. Đội bóng của chúng tôi chưa ở trạng thái hoàn thiện và sẽ cần tiếp tục phát triển".

HLV Lee Min Sung chán nản sau trận thua U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Chiến lược gia người Hàn Quốc phân tích thêm về trận đấu: "Vì chúng tôi dễ bị thủng lưới, nên có thể nói tôi chưa hài lòng về khả năng phòng ngự của toàn đội.

Nhưng nhìn tổng thể về giải đấu, U23 Hàn Quốc cũng có những trận tốt như trước U23 Lebanon hay U23 Australia và chiến thắng. Tuy nhiên, nếu có thể phát triển kỹ hơn, sâu hơn về mặt kỹ thuật, chiến thuật thì U23 Hàn Quốc sẽ còn hoàn thiện hơn".

Ở trận đấu diễn ra vào tối 23/1 tại Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng 76%, tung ra 32 pha dứt điểm với 12 lần trúng đích, con số này của U23 Việt Nam là 5 và 3. Tuy nhiên, hai cú sút trúng đích của U23 Việt Nam đều thành bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc.

U23 Hàn Quốc gây thất vọng dù được chơi hơn người (Ảnh: AFC).

Khi tỷ số đang là 2-2, U23 Hàn Quốc hưởng lợi thế khi U23 Việt Nam mất người vì Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng trong 30 phút hiệp phụ, đội bóng xứ kim chi vẫn không thể tìm được cách khoan thủng hàng thủ U23 Việt Nam, trước khi thua 6-7 ở loạt luân lưu.

Đây là lần đầu Hàn Quốc thua bóng đá Việt Nam ở cấp độ U23, sau 6 trận thắng và 3 hòa. Bóng đá Hàn Quốc đã thua ba trận liền ở trận tranh giải ba giải U23 châu Á. Trước đó, họ thất bại trước Jordan (2-3 ở loạt luân lưu năm 2013) và Qatar (0-1 năm 2018).