Cục diện giải tứ hùng sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc

Đội tuyển U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin và là đội tạo cơ hội đầu tiên chỉ sau ba phút bóng lăn, tuy nhiên cú dứt điểm của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh chưa đủ hiểm để gây khó khăn cho khung thành đội chủ nhà.

Sau những phút đầu có phần chuệch choạc, U22 Trung Quốc dần lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn.

U22 Việt Nam thi đấu tự tin và ngang ngửa với U22 Trung Quốc (Ảnh: CFA).

Thủ môn Cao Văn Bình trở thành chốt chặn vững chắc nơi hàng thủ U22 Việt Nam khi liên tiếp cản phá những cú sút hiểm hóc của đối phương, đặc biệt là pha bay người cứu thua xuất sắc ở phút 17 sau cú dứt điểm căng của Wang Bohao.

Phải đến cuối hiệp một, U22 Việt Nam mới tạo được những cơ hội thực sự đáng chú ý, nhưng Thanh Nhàn bỏ lỡ tình huống ngon ăn khi dứt điểm ở góc hẹp và bị thủ môn đội chủ nhà đẩy ra. Ít phút sau, Khuất Văn Khang tung cú sút bằng chân phải không thuận, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện điều chỉnh chiến thuật khi tung Lê Văn Thuận và Phạm Minh Phúc vào sân. Chính sự thay đổi này đã mang tính bước ngoặt cho trận đấu.

Phút 80, từ pha đột phá bên cánh trái, Văn Thuận vượt qua hậu vệ đối phương rồi tạt bóng vào trong. Hậu vệ Wang Shiqin phá hụt, để Minh Phúc ập vào dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam.

Bàn thắng duy nhất của Minh Phúc giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc (Ảnh: CFA).

Trong thời gian còn lại, U22 Trung Quốc nỗ lực dâng cao tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi tập trung và kỷ luật của U22 Việt Nam. Thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục có những pha ra vào hợp lý, giúp U22 Việt Nam giữ vững chiến thắng 1-0 đến hết trận.

Chiến thắng trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc giúp U22 Việt Nam tạm xếp nhì bảng sau lượt trận đầu tiên, bởi ở trận khai mạc, U22 Hàn Quốc thắng U22 Uzbekistan 2-0 nên có lợi thế về chỉ số phụ.

Ở hai trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan vào 14h30 ngày 15/11 và đối đầu U22 Hàn Quốc vào 14h30 ngày 18/11.

CFA Team China - Panda Cup 2025 là giải đấu mang tính chạy đà cho U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33 tại Thái Lan và hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.