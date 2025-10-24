CLB Đông Nam Á bất ngờ thắng đội bóng mạnh của Hàn Quốc tại cúp châu Á

Kết quả của các đội bóng Đông Nam Á tối qua Bảng G Bangkok United (Thái Lan) - Lion City Sailors (Singapore): 1-0 Persid Bandung (Indonesia) - Selangor FC (Malaysia): 2-0 Bảng E CLB Công an Hà Nội - Macarthur (Australia): 1-1 Bảng H Kaya-Iloilo (Philippines) - BG Pathum United (Thái Lan): 0-2 Tampines Rovers (Singapore) - Pohang Steelers (Hàn Quốc): 1-0

Trận đấu giữa Tampines Rovers và Pohang Steelers là trận đấu trong khuôn khổ bảng H, vòng đấu bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2025-2026. Trận đấu này diễn ra tối qua (23/10), ở Singapore.

Tampines Rovers bất ngờ đánh bại Pohang Steelers (Ảnh: Tampines Rovers).

Pohang Steelers là gã khổng lồ của bóng đá châu Á. Họ từng có đến 3 lần vô địch bóng đá châu lục, tầm mức CLB, khi đoạt Cúp C1 châu Á (nay gọi là AFC Champions League Elite) vào các năm 1997, 1998 và 2009.

Ngoài ra, Pohang Steelers từng đứng thứ 3 tại giải vô địch các CLB thế giới FIFA Club World Cup năm 2009, từng 5 lần vô địch Hàn Quốc K-League 1 vào các năm 1986, 1988, 1992, 2007 và 2013.

Chính vì vậy, việc Pohang Steelers thất bại 0-1 trước Tampines Rovers tối qua là cú sốc rất lớn của làng cầu châu Á. Người ghi bàn duy nhất cho Tampines Rovers trong trận đấu này là Higashikawa, với bàn thắng được thực hiện ngay phút đầu tiên của hiệp một.

Đội bóng Singapore tạo cú sốc lớn ở lượt trận này (Ảnh: Tampines Rovers).

Thắng trận này, Tampines Rovers dẫn đầu bảng H với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, Pohang Steelers tạm xếp thứ hai với 6 điểm. Xếp tiếp theo ở bảng H là BG Pathum United (Thái Lan) với 3 điểm và Kaya-Iloilo (Philippines) chưa có điểm nào. BG Pathum United thắng Kaya-Iloilo 2-0 ở lượt trận thứ 3.

Một số kết quả khác, liên quan đến các đội Đông Nam Á, diễn ra trong buổi tối qua. Ở bảng G, Bangkok United (Thái Lan) thắng Lion City Sailors (Singapore) 1-0, Persid Bandung (Indonesia) thắng Selangor FC (Malaysia) 2-0.

Còn tại bảng E, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có trận hòa với CLB Macarthur (Australia) 1-1, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).