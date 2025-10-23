CLB Công an Hà Nội hòa đáng tiếc với đội bóng Australia tại Cúp C2 châu Á

Trận đấu giữa CLB CAHN và Macarthur diễn ra tối nay (23/10), trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2).

Lê Văn Đô ghi bàn mở tỷ số cho CLB CAHN (Ảnh: CAHN FC).

CLB CAHN khởi đầu tốt hơn. Phút 30, đội bóng đang thi đấu ở giải V-League có bàn mở tỷ số. Trong pha bóng này, hậu vệ của CLB Macarthur để mất bóng, Hậu vệ Việt kiều Adou Minh của CLB CAHN lao vào tranh cướp, bóng đến chân của Lê Văn Đô.

Tiền vệ của đội chủ nhà tung cú sút hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Ở đầu sân bên kia, các cầu thủ của CLB Macarthur chọn lối chơi áp sát. Thể hình và thể lực tốt của họ gây khó khăn cho đội chủ nhà.

CLB CAHN không thể có chiến thắng chung cuộc (Ảnh: CAHN FC).

Sang hiệp hai, CLB CAHN có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 64. Alan Grafite xâm nhập khu vực cấm địa của đội khách, anh nhận bóng từ đồng đội Đình Bắc. Alan Grafite sút bóng ở góc hẹp, nhưng bóng không đi vào lưới.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, CLB CAHN càng thêm tiếc nuối, bởi ở phút 76, Macarthur có bàn san bằng tỷ số.

Tomisalv Uskok của đội khách đón quả phạt góc của đồng đội, anh này bật cao đánh đầu, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Macarthur. Hòa trận này, CLB CAHN có 5 điểm sau 3 trận.

Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking vẫn tạm thời dẫn đầu bảng E. Các đội bóng Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) và Macarthur mỗi đội có 4 điểm. CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) có 2 điểm, tạm xếp cuối bảng E.