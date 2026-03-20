HLV tuyển Malaysia nói thật lòng khi đội nhà bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia vừa đón nhận án phạt xử thua 0-3 trong hai trận đấu với tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này khiến cho “Bầy hổ” chính thức hết hy vọng tham dự giải vô địch châu Á.

HLV Peter Cklamovski thừa nhận sẽ phải xây dựng lại nền bóng đá Malaysia từ con số 0 (Ảnh: FAM).

Trước tình hình đó, HLV Peter Cklamovski thừa nhận sự thất vọng: “Tất cả số tiền chúng tôi có, chúng tôi đều phải chi để trả tiền phạt. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt rồi sau đó phải bắt đầu lại từ con số 0”.

Tuy nhiên, HLV người Australia thể hiện quyết tâm vực dậy và xây dựng lại nền bóng đá Malaysia từ “đống đổ nát”. Ông nói thêm: “Chúng ta phải nghĩ đến phát triển nội địa, các cầu thủ trẻ và xây dựng một nền tảng đúng nghĩa”.

Giới chuyên môn của Malaysia khẳng định đội nhà cần phải giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam để làm tiền đề cho sự trở lại. Cựu danh thủ Asmawi Bakiri nói: “Dù trận đấu gặp tuyển Việt Nam không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt kết quả với tuyển Malaysia nhưng nó liên quan đến danh dự.

Kết quả trận đấu đó có thể phần nào quyết định số phận của các cầu thủ và ban huấn luyện, nên vẫn rất quan trọng. Một chiến thắng trước tuyển Việt Nam có thể xoa dịu phần nào nỗi thất vọng và giúp ổn định tình hình trong làng túc cầu Malaysia.

Ông Asmawi Bakiri vẫn tin tưởng vào lực lượng hiện tại: “Những cầu thủ hiện tại vẫn có thể tạo ra thử thách đáng kể, miễn là họ duy trì được động lực và sự hưng phấn. Nhiệm vụ lúc này là lấy lại niềm tin từ người hâm mộ”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn có ý nghĩa quan trọng (Ảnh: Getty).

Để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam, HLV Peter Cklamovski đã triệu tập 13 cầu thủ nhập tịch gồm Daniel Ting, Stuart Wilkin, Ryan Lambert, Declan Lambert (Anh), La’Vere Corbin-Ong (Canada), Junior Eldstal (Thụy Điển), Quentin Cheng, Dominic Tan (Singapore), Dion Cools (Bỉ) Nooa Laine (Phần Lan), Endrick, Paulo Josue (Brazil) và Sergio Aguero (Argentina).

Đây đều là những cầu thủ gắn bó với tuyển Malaysia những năm gần đây. Trong khi đó, hai cầu thủ nhập tịch mới là Bergson (Brazil) và Gallifuoco (Australia) không được triệu tập vì chưa hoàn tất thủ tục giấy tờ.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.