Báo chí thế giới dự đoán kết quả trận tuyển Việt Nam gặp Bangladesh

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh chỉ mang tính chất giao hữu nhưng hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng. Trước thềm trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn nhưng đối thủ cũng không muốn thất bại.

Bình luận về trận đấu này, tờ Jambi (Indonesia) viết: “Tuyển Việt Nam đang thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành chiến thắng 12/13 trận đấu. Trong trận giao hữu gần nhất, “Những chiến binh sao vàng” đã giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia.

Hàng công của tuyển Việt Nam đang thi đấu rất tốt. Trong 5/6 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã ghi ít nhất 3 bàn thắng”.

Phân tích về trận đấu, tờ báo của Indonesia viết: “Tuyển Việt Nam sở hữu sức mạnh vượt trội. Với hàng công đang thi đấu tốt, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tự tin hướng tới chiến thắng trước Bangladesh. Đội khách được kỳ vọng sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn cản tuyển Việt Nam”.

Tờ Jambi dự đoán tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bangladesh.

Trong khi đó, tờ Sporting News (Mỹ) bình luận: “Tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ xoay tua nhiều vị trí nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup sắp tới.

Bangladesh sở hữu ngôi sao đáng chú ý là Hamza Choudhury, người đang khoác áo Leicester City. Một mình cầu thủ này đã được định giá 5 triệu euro, gần bằng giá trị của toàn đội Việt Nam cộng lại.

Tờ Sporting News dự đoán tuyển Việt Nam hòa 1-1 trước Bangladesh.