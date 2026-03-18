Báo chí thế giới đánh giá án phạt xử thua của AFC với Malaysia

Hôm qua (17/3), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định xử thua tuyển Malaysia trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Đó là hệ quả của việc bóng đá Malaysia đã làm giả hồ sơ nhập tịch để sử dụng các cầu thủ không hợp lệ.

Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ báo chí thế giới. Tờ ESPN (Mỹ) cho rằng đây là án phạt xứng đáng với Malaysia. Tờ báo này giật tít: “Giấc mơ tham dự Asian Cup của bóng đá Malaysia tan vỡ khi AFC giúp tuyển Việt Nam có vé vào vòng chung kết”.

Tờ ESPN bình luận: “Hy vọng giành quyền tham dự Asian Cup 2027 của Malaysia đã chính thức khép lại sau khi đội tuyển này bị AFC xử phạt vì sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong những chiến thắng trước tuyển Việt Nam và Nepal.

Đây là cú sốc lớn với “Harimau Malaya” (biệt danh của tuyển Malaysia), nhất là khi họ vừa trở lại Asian Cup sau 16 năm vắng bóng ở giải đấu năm 2023. Mục tiêu ban đầu của họ là chỉ cần không thua tuyển Việt Nam với cách biệt quá 4 bàn nhưng giờ đây, giấc mơ của Malaysia đã tan vỡ.

Họ chịu án phạt xứng đáng khi trước đó FIFA và Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đều bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Về cơ bản, CAS đồng tình với kết luận của FIFA rằng FAM và các cầu thủ đã vi phạm quy định. FAM vẫn khẳng định các cầu thủ đã nhập quốc tịch Malaysia một cách hợp pháp, dù cần lưu ý rằng quy định về điều kiện thi đấu của FIFA có thể khác với luật quốc tịch của từng quốc gia”.

Tờ Reuters (Anh) viết: “Malaysia từ chỗ đặt một chân vào vòng chung kết Asian Cup 2027, giờ đây họ đã chính thức bị loại sau khi nhận án phạt của AFC. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á quyết định xử thua Malaysia trong hai trận đấu với tuyển Việt Nam và Nepal.

FAM cho biết sẽ yêu cầu Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC cung cấp lý do cụ thể cho quyết định này, trước khi cân nhắc các bước đi tiếp theo”.

Tờ France 24 (Pháp) bình luận về phán quyết của AFC: “Đây được xem là diễn biến mới nhất, và có thể là chương cuối, của bê bối liên quan đến 7 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng làm giả giấy tờ Malaysia.

Phán quyết của AFC giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng F với khoảng cách 6 điểm trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết tại Asian Cup năm 2027, trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 1 vòng đấu. Do đó, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối vào ngày 31/3 chỉ có ý nghĩa thủ tục.

Trước đó, FIFA xác định quá trình nhập tịch các cầu thủ này dựa trên giấy tờ giả mạo và không ai trong số họ có cha mẹ hoặc tổ tiên là người Malaysia. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết trong số 7 cầu thủ có 3 người gốc Argentina, 2 người gốc Tây Ban Nha, 1 người Hà Lan và 1 người Brazil”.

Tờ Times of India giật tít: “Bóng đá Malaysia tan vỡ giấc mơ tham dự Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Họ cho rằng FIFA đã có bằng chứng không thể chối cãi liên quan tới việc Liên đoàn bóng đá Malaysia sử dụng các cầu thủ không hề có gốc gác Malaysia. Do đó, bóng đá Malaysia đã chịu hình phạt thích đáng vì sai lầm của mình”.