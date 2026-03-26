HLV Kim Sang Sik: "Xuân Son tăng cân, di chuyển chưa được tốt"

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

Xuất hiện trong cuộc họp báo, khi được hỏi về màn trình diễn của Xuân Son, HLV Kim Sang Sik cho biết: " Về vấn đề cân nặng của Xuân Son, tôi phải kiểm tra thêm. Cậu ấy đã tăng 4kg. Thời gian qua, Xuân Son dính chấn thương bắp đùi nên di chuyển chưa được tốt lắm.

HLV Kim Sang Sik cho biết Xuân Son đang gặp vấn đề về thể lực (Ảnh: Hải Long).

Xuân Son đang trong quá trình hồi phục và lấy lại phong độ. Đó là điều rất đáng chờ đợi ở trận tới gặp Malaysia, khi cậu ấy có thể hoạt động rộng rãi hơn, phối hợp tốt hơn".

Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá về màn trình diễn của Hoàng Hên: "Trước trận đấu với Bangladesh, tôi đã nói chuyện với Hoàng Hên. Khi tôi yêu cầu cậu ấy thay đổi vị trí khi vào sân, Hoàng Hên vui vẻ nhận lời và cảm thấy tự tin.

Trong trận đấu này, Hoàng Hên có thể thi đấu được nhiều vị trí khác nhau. Với khả năng của cậu ấy, đặc biệt là trong trận đấu với Malaysia, tôi sẽ tìm ra vị trí thích hợp nhất với Hoàng Hên".

"Văn Hậu có thể đá tốt là trung vệ lệch trái và hậu vệ cánh trái. Thời gian qua, cậu ấy đá tốt ở V-League, thể hiện rất tốt khi lên đội tuyển. Ở trận đấu này, Văn Hậu cần điều chỉnh thể lực và cách chơi.

Tôi cho Văn Hậu đá cánh để giảm thiểu số phút thi đấu, cự ly di chuyển ít đi một chút, để Văn Hậu bước vào trận đấu gặp Malaysia với phong độ tốt nhất. Cậu ấy có thể thi đấu tốt ở vị trí trung vệ lệch trái, đó là một khả năng ở trận đấu tới", HLV Kim Sang Sik đánh giá về màn trình diễn của Văn Hậu trước Bangladesh.

Cuối cùng, HLV Kim Sang Sik chỉ ra những vấn đề của đội tuyển Việt Nam trước khi đối đầu Malaysia: "Ở trận đấu gặp Bangladesh hôm nay, tôi chủ yếu yêu cầu về mặt chiến thuật và kiểm tra thể lực, thể trạng cầu thủ. Nhiều cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi do V-League kéo dài.

Đội tuyển Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện trước khi đối đầu Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Thông qua thay đổi người, nhiều vị trí có thể duy trì thể trạng, đạt điểm rơi phong độ khi gặp Malaysia. Hiệp 1, tôi xếp Hoàng Đức và Quang Hải thi đấu còn sang hiệp 2, tôi thay người để chuẩn bị cho tình huống hai cầu thủ này không có trên sân. Tôi cần suy nghĩ thêm về vấn đề này trước khi đối đầu Malaysia".

Tiếp đón Bangladesh trên sân nhà tại Hàng Đẫy (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ về đẳng cấp. Chỉ mất 8 phút, tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống phạt góc, tiền đạo Tuấn Hải đã chọn vị trí chính xác và đệm bóng cận thành, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Việt Nam liên tục áp đảo đối thủ. Phút 18, hậu vệ Xuân Mạnh đã lên tham gia tấn công hiệu quả, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha đánh đầu từ quả đá phạt của Quang Hải.

Trước khi hiệp đấu khép lại, tiền vệ Hai Long đã ghi dấu ấn với pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm tinh tế ở phút 38, nâng tỷ số lên 3-0 và đây là kết quả của hiệp 1. Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son, Văn Hậu vào sân và thế trận tiếp tục thuộc về đội chủ nhà.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam không thể có thêm bàn thắng khi Xuân Son, Văn Khang bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Tuy nhiên chiến thắng 3-0 trước Bangladesh giúp đội tuyển Việt Nam có được tâm lý thuận lợi trước màn so tài với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.