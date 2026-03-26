HLV Bangladesh: “Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia”

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Javier Cabrera cho biết: “Hiệp 1 đội tuyển Việt Nam giữ vị trí tốt hơn. Họ tận dụng tốt khoảng trống và các tình huống cố định. Đó là những gì tôi nói ở giữa giờ để hy vọng Bangladesh thay đổi thế trận.

Bangladesh không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đó cũng là điều tôi cảm thấy thất vọng ở trận đấu này. Sang hiệp hai, đội tuyển Bangladesh chơi tốt hơn. Đúng là tôi có một số thay đổi ở vị trí hai hậu vệ cánh, nhưng không mang lại hiệu quả nhiều vì đội tuyển Việt Nam khai thác tốt điểm yếu này”.

Về việc nhiều cầu thủ Bangladesh ra sân muộn ở hiệp 2, HLV Javier Cabrera lý giải: “Chúng tôi có một số cuộc hội thoại để có thể tiếp tục bước vào hiệp hai với thế trận tốt hơn. Tôi không thấy có gì quan trọng, bởi quãng đường từ phòng thay đồ ra sân cũng khá xa”.

“Đội tuyển Việt Nam có nhiều tài năng và đang ở độ tuổi có thể phát triển. Tôi ấn tượng với một vài cầu thủ tại giải U23 châu Á vừa qua. Những cầu thủ nhập tịch chỉ là sự bổ sung phần nào cho chất lượng đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu này thực sự khó khăn, tôi hiểu rõ thực lực của đội tuyển Việt Nam. Bangladesh đã chơi tốt ở hiệp 2 nhưng các bạn thực sự rất mạnh. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 31/3 và tôi tin họ có cơ hội để chiến thắng”.

Về việc Bangladesh không thể có được bàn thắng danh dự trên sân Hàng Đẫy, HLV Javier Cabrera thừa nhận: “Đó là một trong những điểm khác biệt trong ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam có cơ hội và biết cách chuyển hóa thành bàn thắng.

Chúng tôi có cơ hội rõ ràng, nhưng còn thiếu kỹ năng dứt điểm. Điểm tích cực là chúng tôi có thể tạo ra được cơ hội trước đội bóng mạnh như đội tuyển Việt Nam. Đó là điều tốt trước khi chúng tôi gặp Singapore vào ngày 31/3”.

Xuân Son không thể ghi bàn khi đối đầu Bangladesh (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiếp đón Bangladesh trên sân nhà tại Hàng Đẫy (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ về đẳng cấp. Chỉ mất 8 phút, tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống phạt góc, tiền đạo Tuấn Hải đã chọn vị trí chính xác và đệm bóng cận thành, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Việt Nam liên tục áp đảo đối thủ. Phút 18, hậu vệ Xuân Mạnh đã lên tham gia tấn công hiệu quả, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha đánh đầu từ quả đá phạt của Quang Hải.

Trước khi hiệp đấu khép lại, tiền vệ Hai Long đã ghi dấu ấn với pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm tinh tế ở phút 38, nâng tỷ số lên 3-0 và đây là kết quả của hiệp 1. Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son, Văn Hậu vào sân và thế trận tiếp tục thuộc về đội chủ nhà.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam không thể có thêm bàn thắng khi Xuân Son, Văn Khang bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Tuy nhiên chiến thắng 3-0 trước Bangladesh giúp đội tuyển Việt Nam có được tâm lý thuận lợi trước màn so tài với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.