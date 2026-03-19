Báo Malaysia thẳng thắn chỉ ra sai lầm nhập tịch của đội nhà

“Đáng đời thôi! Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia)”, đó là câu mở đầu bài viết trên trang New Strait Times nói về án phạt của bóng đá Malaysia. Chưa dừng lại ở đó, tờ báo này tiếp tục đưa ra những câu hỏi mang tính chất mỉa mai: “Họ thực sự mong đợi điều gì? Một cuộc giải cứu vào phút chót của AFC?

Tờ New Strait Times cho rằng bóng đá Malaysia đã sai lầm khi "đi tắt đón đầu" bằng việc làm giả hồ sơ nhập tịch (Ảnh: NST).

Việc làm giả giấy tờ cầu thủ để thi đấu cho một quốc gia khác là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất trong quy định của FIFA. Thế nhưng, bằng cách nào đó, vẫn có niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ lặng lẽ trôi qua”.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng sự trừng phạt của FIFA và AFC dành cho bóng đá Malaysia là xứng đáng: “Malaysia hoàn toàn có thể tránh được án phạt này. Harimau Malaya có lẽ thậm chí không cần tới 7 cầu thủ này để đánh bại tuyển Việt Nam và Nepal.

Giờ đây, bóng đá Malaysia tự tay tặng tấm vé tham dự Asian Cup 2027 cho tuyển Việt Nam. Đó là án phạt hoàn toàn xứng đáng. Những giải pháp tức thời, con đường tắt và giấy tờ “thuận tiện” không có chỗ trong bóng đá quốc tế”.

Tờ New Strait Times đặt ra câu hỏi: “Vậy Harimau Malaya còn lại gì?” và họ trả lời: “Sự xấu hổ, bị phơi bày và có nguy cơ bị la ó ở mọi sân khách họ đặt chân tới. Có lẽ đã đến lúc bóng đá Malaysia từ bỏ ám ảnh về việc đạt thành công nhanh chóng thông qua các chương trình nhập tịch. Sự phát triển thực sự luôn chậm hơn, kém hào nhoáng hơn nhưng trung thực hơn rất nhiều.

Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) tồn tại là có lý do. Hãy sử dụng nó. Không ngạc nhiên khi sự phẫn nộ đang dâng cao. Người hâm mộ đã tụ tập trước trụ sở FAM tại Kelana Jaya vào ngày 17/3 không phải để ăn mừng, mà để phản đối, cho thấy niềm tin đã bị tổn hại nghiêm trọng như thế nào".

Bóng đá Malaysia phải xây dựng lại từ nền tảng đào tạo trẻ (Ảnh: FAM).

Cuối cùng, tờ báo này chỉ trích cơ quan quản lý bóng đá Malaysia: "Quan điểm của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) rằng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận vẫn có thể thi đấu tại giải vô địch quốc gia sau khi mãn hạn treo giò càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Có thể điều đó không vi phạm quy định, nhưng xét trên mọi khía cạnh khác, nó tạo ra hình ảnh rất tiêu cực.

Bóng đá Malaysia có thể phục hồi không? Có. Nhưng không phải bằng cách coi đây chỉ là một cú vấp nhỏ. Malaysia từng vấp ngã và đứng dậy. Khoảnh khắc đau đớn này phải trở thành bước ngoặt, lời kêu gọi khôi phục tính liêm chính, xây dựng lại niềm tin và đưa niềm tự hào trở lại với bóng đá.

Với Harimau Malaya, biểu tượng đội tuyển đã bị tổn hại. Giờ là lúc phải gây dựng lại đúng cách, trung thực và không còn đường tắt. Còn với người hâm mộ, họ hy vọng vẫn còn đó rằng chương đen tối này sẽ mở ra một tương lai sáng sủa và minh bạch hơn cho bóng đá Malaysia”.