HLV Troussier nhận định về trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Ở bán kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (Saudi Arabia). Đây là trận đấu được mong chờ với người hâm mộ bóng đá hai nước.

HLV Troussier nhận định trận đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra cân bằng, khó đoán (Ảnh: CFA).

Trước trận đấu này, HLV Troussier đã chia sẻ quan điểm về cuộc đối đầu của hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Trong quá khứ, “Phù thủy trắng” từng có thời gian dài làm việc ở Việt Nam lẫn Trung Quốc nên có cái nhìn khách quan.

Tờ Sohu dẫn lời chiến lược gia người Pháp: “Sự khó lường luôn là điều thú vị của bóng đá. Tôi nghĩ rằng cơ hội chia đều cho cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Mặc dù U23 Trung Quốc thể hiện khá tốt ở giải đấu lần này, nhưng U23 Việt Nam cũng đã tiến vào bán kết với thành tích toàn thắng. Điều đó chứng minh sức cạnh tranh mạnh mẽ của đội bóng này”.

Tờ báo của Trung Quốc cho rằng HLV Troussier có công phát hiện và nuôi dưỡng tài năng của nhiều cầu thủ trong lứa U23 Việt Nam hiện tại. Tờ Sohu bình luận: “HLV Troussier từng là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam

Ông đã phát hiện ra nhiều cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam hiện tại. Các cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thanh Nhàn đều trưởng thành dưới bàn tay huấn luyện của ông.

HLV Troussier cho rằng phong cách thi đấu của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc hoàn toàn trái ngược (Ảnh: Sohu).

Hai năm trước, ông đã mạnh dạn trao cơ hội cho Nguyễn Đình Bắc khi mới 19 tuổi, giúp anh có cơ hội tỏa sáng ở vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023, khẳng định tiềm năng vượt trội. Giờ đây, Đình Bắc đã trở thành nhân tố chủ chốt của đội tuyển Việt Nam, dẫn dắt tập thể U23 vào bán kết U23 châu Á với chuỗi trận toàn thắng”.

HLV Troussier chỉ ra rằng phong cách chiến thuật của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc hoàn toàn khác nhau. Ông thầy người Pháp cho biết: “U23 Việt Nam hướng đến lối chơi kiểm soát bóng dựa trên những đường chuyền tinh tế và di chuyển linh hoạt để làm chủ nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, U23 Trung Quốc cần linh hoạt hơn cả trong tấn công lẫn phòng ngự, để ứng phó với tốc độ và sự gắn kết của U23 Việt Nam”.

Theo HLV Troussier, U23 Việt Nam sẽ có tâm lý thoải mái hơn khi đối đầu với U23 Trung Quốc. Nếu đối diện với U23 Uzbekistan, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ đối diện với thử thách lớn hơn rất nhiều. Còn đối với U23 Trung Quốc, dù U23 Việt Nam không phải đối thủ dễ chơi, nhưng rõ ràng thử thách này vẫn nhẹ nhàng hơn so với U23 UAE.