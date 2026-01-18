Nhà báo Indonesia: “Nhiều người bất ngờ về sức mạnh của U23 Việt Nam”

U23 Việt Nam đã tiến vào bán kết giải U23 châu Á sau chiến thắng 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút thi đấu. Đối thủ của đoàn quân HLV Kim Sang Sik trong trận đấu tiếp theo là U23 Trung Quốc, đội bóng vừa gây bất ngờ khi vượt qua ứng cử viên vô địch U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

Bình luận về màn trình diễn của U23 Việt Nam, phóng viên Vincentius Atmaja của tờ Bola thừa nhận thầy trò HLV Kim Sang Sik đã khiến nhiều người bất ngờ. Ông bình luận: “U23 Việt Nam đang trải qua hành trình đáng chú ý ở giải U23 châu Á. Đây là màn trình diễn ấn tượng, tiếp nối thành công của U23 Indonesia ở giải đấu năm 2024 (lọt vào bán kết).

U23 Việt Nam đã khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện sự quật cường và mạnh mẽ trong trận đấu với U23 UAE. Bàn thắng quyết định của Minh Phúc ở phút 101 là kết quả cho nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. U23 Việt Nam hiện là một thế lực không thể xem thường trong bóng đá châu Á. “Những chiến binh sao vàng” còn đang đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết”.

U23 Việt Nam hy vọng tái hiện kỳ tích năm 2018 (Ảnh: Mạnh Quân).

Một nhà báo khác của tờ Bola là Hery Kurniawan nhận xét: “Màn trình diễn của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vô cùng xuất sắc. Họ đã giành quyền lọt vào bán kết sau khi giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE.

U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á thành công nhất trong lịch sử giải U23 châu Á. Họ từng giành ngôi á quân ở giải đấu năm 2018 và giờ đây đang đứng trước cơ hội lọt vào chung kết thêm một lần nữa. U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik sở hữu tiềm lực và sức mạnh đáng gờm.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Ở màn đọ sức gần nhất vào tháng 11 năm ngoái tại giải giao hữu Panda Cup tại Thành Đô, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc.