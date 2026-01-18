Phản ứng của CĐV Trung Quốc khi đội nhà đối đầu với U23 Việt Nam

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

U23 Trung Quốc đã gây bất ngờ lớn ở vòng tứ kết giải U23 châu Á khi đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu nghẹt thở. Ở vòng bán kết, đội bóng của HLV Antonio Puche sẽ đối đầu với U23 Việt Nam.

U23 Trung Quốc xuất sắc đánh bại U23 Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Đây là trận đấu được người hâm mộ hai nước Việt Nam và Trung Quốc mong chờ. Các CĐV Trung Quốc cũng đón nhận trận đấu với sự háo hức.

Trên trang Sohu, người hâm mộ Trung Quốc đã bình luận khá sôi nổi về trận đấu của đội nhà với U23 Việt Nam. Một người hâm mộ ở Quảng Đông bình luận: “Tôi chỉ quan tâm tới kết quả trận đấu thôi. Còn U23 Trung Quốc thi đấu với lối chơi nào không quan trọng”.

Người thứ hai ở Quảng Đông tiếp lời: “U23 Trung Quốc nhất định phải chiến thắng trước U23 Việt Nam”. Người tiếp theo tới từ An Huy viết: “Tôi tin rằng nhiều người hâm mộ Trung Quốc không muốn đội bóng thi đấu theo cách phòng ngự tiêu cực như vậy. Tuy nhiên, kết quả trận đấu với U23 Việt Nam cũng rất quan trọng”.

Một người hâm mộ tới từ Hồ Nam viết: “Một kịch bản dễ hình dung là U23 Trung Quốc giành chiến thắng trước U23 Việt Nam ở loạt sút luân lưu. Sau đó, đội bóng tiếp tục đánh bại U23 Nhật Bản theo cách tương tự trong trận chung kết. U23 Trung Quốc vô địch khi chỉ ghi 1 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào trong cả giải đấu. Đó là kỷ lục mà không đội bóng nào có thể phá được”.

U23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu với U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Một CĐV tới từ Hồ Bắc khen ngợi đội nhà: “Thể lực của các cầu thủ U23 Trung Quốc thật đáng nể. Không ai bị chuột rút dù thi đấu với cường độ cao trong suốt 120 phút”.

Người khác tới từ Chiết Giang bình luận: “Ai đó nói U23 Trung Quốc may mắn chứ tôi tin đội bóng có thực lực. Chẳng ai may mắn trong 4 trận đấu. Các cầu thủ có tính kỷ luật tốt, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tôi hy vọng U23 Trung Quốc có thể đánh bại U23 Việt Nam và giành vé vào chung kết”.

Tiếp theo, một người tới từ Quế Lâm bày tỏ sự thông cảm cho đội nhà: “Với trình độ của bóng đá Trung Quốc hiện tại, việc đòi hỏi đội U23 thi đấu công thủ toàn diện là điều rất khó. Tôi hy vọng họ giành được kết quả tốt và tích lũy kinh nghiệm sau giải đấu này”.

Tờ Sohu cũng phân tích điểm yếu của U23 Việt Nam. Tờ báo này nhận định: “U23 Việt Nam có hai điểm yếu chí tử. Họ không có khả năng phòng ngự bóng bổng tốt. Ngoài ra, nếu không thể xuyên thủng được hàng thủ dày đặc của U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam rất dễ dính đòn phản công.

U23 Trung Quốc cần khai thác điểm yếu chống bóng bổng của U23 Việt Nam khi đội bóng này chỉ sở hữu chiều cao 1,765m, thuộc hàng “thấp bé nhẹ cân” nhất ở giải đấu. Bên cạnh đó, để đánh bại U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc vẫn cần sự xuất sắc của thủ thành Li Hao.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.