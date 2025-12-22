HLV Park Hang Seo nhắn nhủ U22 Việt Nam, tiết lộ về chiếc nhẫn đặc biệt

“Dù hơi chậm nhưng tôi vẫn muốn gửi lời chúc mừng đến U22 Việt Nam với tấm huy chương vàng tại SEA Games. Đây là một lời khẳng định về tầm nhìn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về phát triển bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng này cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn có thể chạm tới vinh quang bằng chính nội lực của các bạn, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn”, HLV Park Hang Seo viết trên trang cá nhân.

HLV Kim Sang Sik đang thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ ông tặng HLV Kim Sang Sik chiếc nhẫn may mắn, ông viết: “Xin chúc mừng các HLV Kim Sang Sik và các thành phần trong ban huấn luyện, cũng như toàn bộ các cầu thủ với chiến thắng này.

Và hi vọng rằng chiếc nhẫn tôi đã tặng cho HLV Kim, sẽ luôn giúp ông bình an trong tâm hồn và đầy may mắn trong giải đấu sắp tới. Tôi tự hào về các bạn và sẽ luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam! Cố lên!”.

HLV Park Hang Seo có 5 năm làm việc tại Việt Nam, giúp các đội tuyển Việt Nam gặt hái rất nhiều thành công. Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik cũng đang rất “mát tay” với bóng đá Việt Nam.

Mở đầu năm mới bằng ngôi vương AFF Cup 2024 đầy kịch tính trước Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vô địch. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam đăng quang giải đấu khu vực.

Tháng 9/2025, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik vượt qua vòng loại, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Và trong những ngày cuối cùng của năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn tất "cú ăn ba" lịch sử với tấm HCV SEA Games 33 đầy kịch tính và cảm xúc.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, ngay cả người tiền nhiệm Park Hang Seo cũng không có thành tích "vô tiền khoáng hậu" như ông Kim Sang Sik. Thậm chí ở khu vực, nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng là người đầu tiên giành ngôi vô địch cả ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games chỉ trong một năm.