HLV Kim Sang Sik: "U23 Việt Nam sẽ tiến sâu ở giải châu Á"

HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn báo Dân trí ở trụ sở VFF sáng 22/12 (Ảnh: Quyết Thắng).

Các cầu thủ Việt Nam đã tự tin hơn khi đối đầu với Thái Lan

Năm 2025, ông cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và U22 Việt Nam vô địch SEA Games. Ông có thể chia sẻ cảm xúc và ý nghĩa của ba danh hiệu trong năm nay?

- Trước SEA Games 33, chúng tôi và các cầu thủ đã hứa sẽ chiến đấu bằng danh dự, vì màu cờ sắc áo và Tổ quốc. Tôi rất tự hào về kết quả đạt được. Xin chân thành cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển. Tôi cũng cảm ơn VFF đã hỗ trợ tối đa, đặc biệt trong điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn đồ ăn tại Thái Lan, giúp đội đảm bảo sức khỏe thi đấu. Ba danh hiệu giành được là thành quả của rất nhiều nỗ lực và hy sinh. Đây là một năm không thể nào quên trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Xin cảm ơn các cầu thủ, VFF và người hâm mộ đã tạo nên thành công này.

Triết lý của ông trong hiệp một và hiệp hai ở trận đấu với U22 Thái Lan có khác nhau hay không?

- Cả hai hiệp đấu, chúng tôi đều có triết lý giống nhau. Tôi yêu cầu các cầu thủ nỗ lực, bung hết sức để hướng tới chiến thắng. Chúng tôi chưa hoàn thành kế hoạch ở hiệp 1 ở trận gặp U22 Thái Lan. Sau khi bị thua 2 bàn, chúng tôi cố gắng không để thua thêm và cố gắng thay đổi thế trận. Sang hiệp 2, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình nên mới đạt thành quả như vậy.

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Có ý kiến cho rằng hiệp một trận chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam chơi khá nhàm chán, chiến thuật không rõ ràng, khác hẳn với hiệp hai. Ông có thể chia sẻ về suy nghĩ của ông về nhận xét này và chia sẻ cách dùng người của mình?

- Triết lý bóng đá của tôi thường xuyên dựa vào tính tổ chức cũng như thể lực của các cầu thủ. Tôi cũng nhận thức được rằng trong hiệp một, chúng tôi chưa chơi tốt, đặc biệt là khâu dứt điểm. Toàn đội cũng nỗ lực tập luyện nhưng thời gian khá ngắn nên lối chơi chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Kể cả U23 hay đội tuyển quốc gia, tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng cải thiện cho các cầu thủ về khâu dứt điểm hay xử lý tình huống cuối cùng. Sau khi vào hiệp hai, chúng tôi đã thể hiện sự kiên nhẫn, thi đấu với sự gắn kết cao nên đã tạo ra kết quả tốt vừa qua.

Về cầu thủ Đình Bắc, tôi đã tới đây 1,5 năm, tôi đánh giá cao sự trưởng thành của cầu thủ này. Cậu ấy có thể phát triển không chỉ ở đội U23 mà còn có thể chơi tốt ở đội tuyển quốc gia.

Sự nỗ lực của các cầu thủ, tôi không thể kể hết được. Đặc biệt, hai cầu thủ chạy cánh là Phi Hoàng và Minh Phúc đều chơi tốt và có hiệu quả. Điều đó giúp lối chơi của đội bóng hoạt động tốt. Trước mỗi buổi tập hay đợt tập trung, tôi thường nhắc nhở các cầu thủ nếu ai có sự nỗ lực và cống hiến cho đội bóng, tôi sẽ trao cơ hội cho họ chứng minh bản thân.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Quyết Thắng).

Trên mạng xã hội, nhiều người nói rằng ông có "phép thuật", "phép màu" trong các chiến thắng cùng các cấp đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ông nghĩ thế nào về "nghệ thuật hắc ám"?

- Trong thể thao, để phép màu hay phép thuật xuất hiện thì cũng không phải điều dễ dàng gì. Trên thực tế, các cầu thủ đã đổ rất nhiều mồ hôi và công sức để đạt thành tích cao, hay là "kỳ tích", “phép màu” như cách mọi người vẫn gọi. Tôi không thích cũng không ghét nếu ai đó cho rằng tôi có “nghệ thuật hắc ám”. Điều tôi làm đơn giản là tiếp tục chuẩn bị tốt nhất để cùng các cầu thủ cống hiến những trận đấu hay cho người hâm mộ.

U22 Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 33 với sự chuẩn bị tâm lý như thế nào? Khi các học trò bị dẫn trước hai bàn, công tác tâm lý của ông cho các cầu thủ ra sao? Và ông có niềm tin rằng các học trò có thể lội ngược dòng giành chiến thắng hay không?

- Trong hiệp một, các cầu thủ gặp một chút căng thẳng nên chưa làm đúng với kế hoạch tôi đề ra. Tôi và các cầu thủ đều gặp nhiều khó khăn trước U22 Thái Lan. Sau khi bị dẫn trước 0-2, tôi nhắc nhở các cầu thủ đừng bỏ cuộc. Với một số cầu thủ, đây là kỳ SEA Games cuối cùng, tôi muốn họ nỗ lực chứng minh bản thân và không hối hận.

Tôi đã động viên và khích lệ các cầu thủ rằng đội bóng đang thua 0-2 nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lội ngược dòng để giành chiến thắng. Tôi cũng nhắc thêm với họ rằng hồi đầu năm đội tuyển Việt Nam vừa giành chức vô địch ở đây nên lứa U22 Việt Nam hoàn toàn có thể làm điều tương tự.

HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu đào tạo trẻ sẽ tạo sự phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam (Ảnh: Quyết Thắng).

Ông đã nói gì với cầu thủ ở giờ nghỉ giữa hai hiệp trong trận chung kết SEA Games 33 là gì? Ông đã thay người để tạo nên màn lội ngược dòng trước U22 Thái Lan, ông có thể chia sẻ về bí quyết thay người để đạt hiệu quả không?

- Ghi bàn trong hiệp một ai cũng thích, nhưng bàn thắng của U22 Việt Nam thường đến ở hiệp hai. Tất cả đều phải kiên nhẫn chờ đợi. Tôi đánh giá cao nền tảng thể lực của các cầu thủ U22 Việt Nam. Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của chúng ta thể hiện tốt hơn các đội khác rất nhiều.

Với hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Thanh Nhàn và Văn Thuận đều có phong cách tấn công, hay lao lên trên. Khi có cơ hội, họ đều có thể ghi bàn nên chúng ta mới có được kết quả tốt như vậy. Trong cách thay người, tôi sẽ tùy theo diễn biến trận đấu, phong cách thi đấu của cầu thủ để đưa ra sự điều chỉnh phù hợp.

Bản lĩnh và yếu tố tâm lý khi U22 Việt Nam đối đầu với Thái Lan như thế nào? Bóng đá Việt Nam liên tục chiến thắng trước Thái Lan gần đây thì ông có nghĩ giờ Việt Nam đã trở thành "dớp" của Thái Lan hay không?

- Tôi thường được nghe cầu thủ Việt Nam luôn gặp vấn đề tâm lý, căng cứ khi gặp Thái Lan. Vì vậy, ở giải đấu vào đầu năm nay, tôi đã động viên cầu thủ đừng nghĩ tới việc phải đối đầu với Thái Lan, hãy nghĩ rằng chúng ta thi đấu vì mục tiêu của chúng ta, chỉ cần như vậy thôi.

Tại SEA Games 33, tôi đã kích thích tâm lý cầu thủ khi liên tục so sánh họ với thành tích của đội tuyển quốc gia, rằng các anh lớn đã làm được thì họ cũng làm được. Vì vậy các cầu thủ đã tự tin hơn cho trận đấu với Thái Lan.

Thực tế trong hiệp một, U22 Việt Nam có một chút căng cứng. Trong giờ nghỉ, tôi muốn truyền động lực cho cầu thủ bằng cách nói rằng đừng để hết trận, chúng ta phải hối hận gì cả.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông khích lệ và tin tưởng học trò có thể ngược dòng hạ U22 Thái Lan (Ảnh: Quyết Thắng).

Ông trải qua cuộc sống xa gia đình trong thời gian dài. Điều đó có khiến ông gặp khó khăn hay không khi phải giải quyết mọi thứ một mình?

- Gia đình luôn động viên, khích lệ tôi từ xa. Tôi nghe kể là sau khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước trong hiệp một, vợ tôi đã tắt tivi. Tôi không biết tivi nhà tôi còn nguyên vẹn không. Trong thời gian sinh sống ở Việt Nam, tôi cũng nhận được sự trợ giúp từ phía VFF và nói chuyện với các cầu thủ, để có thể cân bằng tâm lý và cùng đội bóng thành công. Ngoài ra, thành tích vĩ đại của HLV Park Hang Seo cũng là động lực để tôi có thể tiếp nối những gì ông ấy đã làm.

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển của lứa U22 Việt Nam. Họ cần cải thiện những gì để có thể vươn tới đỉnh cao?

- Các cầu thủ luôn phải liên tục phát triển và cố gắng từng ngày. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn trong những đợt tập trung tới như vấn đề thể lực, triển khai lối chơi, để đội bóng có thể ngày càng phát triển. Tôi thường xuyên chia sẻ với các cầu thủ rằng nếu chúng ta tập luyện các kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Như vậy, đội bóng mới có thể thiện chiến. Từng cá nhân tốt thì tập thể mới tốt.

Ông có cảm thấy hạnh phúc với bóng đá Việt Nam không khi hợp đồng giữa ông và VFF đã qua một nửa thời gian. Nếu trong thời gian tới, VFF đề nghị ký hợp đồng mới, ông sẽ nghĩ như thế nào?

- Trong gần 2 năm tại Việt Nam, những thành tích đạt được đã giúp cho tôi một bản lý lịch nghề nghiệp đẹp hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc được làm việc với các cầu thủ Việt Nam. Về vấn đề hợp đồng, tôi chưa gặp lãnh đạo VFF, chúng tôi xin chia sẻ sau khi có thông tin cụ thể hơn.

HLV Kim Sang Sik đang hài lòng với cuộc sống tại Việt Nam (Ảnh: Quyết Thắng).

Các danh hiệu giúp U23 Việt Nam tự tin tiến tới giải U23 châu Á

Bóng đá Việt Nam thành công rực rỡ nhờ đào tạo trẻ và có chân đế vững chắc, khác với nhiều nền bóng đá Đông Nam Á tập trung cho cầu thủ nhập tịch, điển hình là Malaysia. Ông có lộ trình ra sao cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn dài sắp tới?

- Mục tiêu xa hơn như World Cup, chúng ta luôn phải đặt ra để cố gắng. Với chính sách của Đông Nam Á hiện nay về nhập tịch, có rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Với Việt Nam, chúng ta cố gắng nuôi dưỡng, đào tạo cầu thủ tốt để phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Với vị trí HLV trưởng, tôi cố gắng chỉ bảo cầu thủ. Sức lực, năng lực của tôi có hạn, nhưng có gì tôi có thể làm được cho bóng đá Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bây giờ tất cả cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tại V-League. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể thi đấu ở nước ngoài để phát triển bản thân tốt hơn, qua đó giúp đội tuyển mạnh hơn.

Ông có thể chia sẻ mục tiêu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 và những điểm đội tuyển cần hoàn thiện để thi đấu hiệu quả ở sân chơi châu lục.

- Giải U23 châu Á không có một đối thủ nào dễ dàng, bằng sự tự tin qua các thành công vừa qua, các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả tốt nhất, qua từng trận đấu để tiến sâu nhất có thể ở giải đấu.

U23 châu Á 2026 là một giải đấu lớn với nhiều đối thủ rất mạnh. Sau những thành công đạt được cùng bóng đá Việt Nam, ông có nghĩ tới việc tạo nên một kỳ tích mới như lọt vào chung kết hay vô địch U23 châu Á hay không?

- Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, các cầu thủ U23 Việt Nam đã đạt được thành tích tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, toàn đội không được phép dừng lại mà phải hướng tới những mục tiêu cao hơn ở các giải đấu lớn. Tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn, thông qua các buổi họp và tập luyện, chúng tôi sẽ khắc phục những hạn chế để thi đấu tốt hơn.

Trước SEA Games, đội đã có các trận giao hữu tại Trung Quốc và các cầu thủ thể hiện rất tích cực. Vì vậy, tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có màn trình diễn tốt ở giải đấu sắp tới.