HLV người Argentina tiết lộ lý do giúp tuyển futsal Việt Nam thắng Kuwait

Sau trận đội tuyển futsal Việt Nam thắng Kuwait 5-4 chiều 27/1, HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam nói: “Trận đấu đầu tiên luôn khó khăn. Hiệp một, chúng tôi gặp một chút vấn đề với mặt sân và với quả bóng”.

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam (Ảnh: VFF).

“Phải mất 10-15 phút (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), chúng tôi mới có thể bắt nhịp với trận đấu. Đây là một trong những điểm yếu của đội tuyển futsal. Chúng tôi không duy trì được sự cân bằng trong suốt 40 phút của trận đấu”, ông Diego Giustozzi nói thêm.

Ở trận đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam bị Kuwait dẫn trước, nhưng sau đó chúng ta gỡ hòa và lội ngược dòng thành công.

HLV Diego Giustozzi chia sẻ: “Hiệp hai là hiệp đấu hoàn hảo của đội tuyển futsal Việt Nam, chúng tôi chơi đúng với thứ bóng đá của mình. Sự khác biệt giữa cầu thủ futsal Việt Nam và Kuwait là bản lĩnh và kinh nghiệm”.

Đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng trong ngày ra quân (Ảnh: VFF).

“Giải vô địch futsal châu Á là giải đấu quy tụ những đội giỏi nhất. Chính vì thế, chúng tôi sẽ trải qua thêm nhiều trận đấu như thế này tại giải năm nay.

Tôi hài lòng với các cầu thủ của mình. Thậm chí, nếu các cầu thủ của chúng tôi kết thúc tốt hơn, đội tuyển futsal Việt Nam đã có thể thắng đậm hơn nữa”, vẫn là lời của vị HLV người Argentina đang dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam.

Sau trận đấu với đội tuyển futsal Kuwait, đội tuyển futsal Việt Nam có 3 điểm, tạm xếp thứ nhì bảng B. Chúng ta bằng điểm với đội đầu bảng Thái Lan (thắng Lebanon 2-0), nhưng kém chỉ số phụ.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải vô địch châu Á năm nay là gặp Lebanon vào 13h ngày 29/1 tới đây.