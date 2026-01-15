HLV Marcelo Broli: "U23 Việt Nam mạnh, nhưng U23 UAE không e ngại"

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Huấn luyện viên Marcelo Broli của U23 UAE bày tỏ sự vui mừng khi đội nhà giành quyền vào tứ kết và sẽ đối đầu với U23 Việt Nam, một đối thủ được đánh giá cao về phong độ. Ông Broli nhận định : "U23 Việt Nam là một đội bóng thi đấu chắc chắn, với hàng phòng ngự chặt chẽ và khả năng chuyển đổi trạng thái, phản công nhanh chóng".

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Uruguay khẳng định U23 UAE vẫn đặt mục tiêu giành vé vào bán kết. Ông Broli cũng thừa nhận việc U23 UAE có ít hơn một ngày nghỉ so với đối thủ là một bất lợi. Tuy nhiên, ông tin tưởng vào sự sẵn sàng và thể trạng tốt của các cầu thủ. "Khát khao mạnh mẽ và sự tự tin là yếu tố rất quan trọng ở giải đấu này. Chúng tôi hoàn toàn tự tin cho trận đấu", HLV Broli nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Marcelo Broli của U23 UAE (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong các tình huống cố định và bóng bổng tại giải đấu năm nay, với hai bàn thắng đã được ghi theo cách này.

Trước câu hỏi về cách U23 UAE sẽ đối phó với những pha đá phạt góc của U23 Việt Nam, HLV Broli cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị cho mọi tình huống, cho từng giai đoạn cụ thể của trận đấu. Không chỉ là phòng ngự tình huống cố định, mà trong tất cả các khả năng có thể xảy ra. Tôi tin vào khả năng phản ứng tốt của các cầu thủ U23 UAE".

Ông Broli nhấn mạnh tầm quan trọng của chi tiết này trong một trận đấu tứ kết U23 châu Á: "Một trận đấu quan trọng như tứ kết giải U23 châu Á thì đây là chi tiết không thể xem nhẹ. U23 Việt Nam đặc biệt mạnh ở khía cạnh này. Dẫu vậy, công tác chuẩn bị của U23 UAE vẫn kỹ lưỡng như mọi khi".

Huấn luyện viên Marcelo Broli tự tin vào khả năng chiến thắng của U23 UAE (Ảnh: AFC).

Khi được hỏi về điểm mạnh và điểm yếu của U23 Việt Nam, HLV Broli của U23 UAE đã có những chia sẻ thẳng thắn. Ông cho biết: "Tôi và các cầu thủ U23 UAE đã xem lại băng ghi hình các trận đấu của U23 Việt Nam.U23 UAE sẽ phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu ngày mai".

Vị chiến lược gia người Uruguay không ngần ngại thừa nhận sức mạnh của đối thủ: "Mọi người đều có thể thấy U23 Việt Nam mạnh như thế nào. Họ thắng 3 trận và giành 9 điểm, đứng đầu bảng A". Tuy nhiên, ông Broli vẫn giữ vững sự tự tin vào khả năng của đội nhà: "Tuy nhiên, tôi tự tin U23 UAE sẽ đánh bại U23 Việt Nam".