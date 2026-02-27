Vòng 1/8 Champions League: Real Madrid đại chiến Man City, PSG gặp Chelsea

Lá thăm may rủi đã mang tới cho người hâm mộ những trận đấu vô cùng thú vị ở vòng 1/8 Champions League. Trong đó, trận đấu đáng chú ý nhất chính là màn so tài giữa Real Madrid và Man City.

Đây là cặp đấu của hai đội bóng đầy duyên nợ. Trong 4 mùa giải gần đây, hai đội đã liên tục gặp nhau ở vòng knock-out. Ở vòng bán kết mùa giải 2021/22, Real Madrid đã ngược dòng thần kỳ để giành chiến thắng với tỷ số 6-5 trước Man City.

Real Madrid gặp Man City là cặp đấu đầy duyên nợ (Ảnh: Getty).

Sang mùa giải 2022/23, Man "xanh" đã có màn trả thù ngọt ngào khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1 trước Real Madrid ở bán kết.

Dù vậy, trong hai mùa giải gần đây, Real Madrid đều loại Man City ở vòng tứ kết và play-off.

Trong giai đoạn phân hạng mùa giải này, Man City đã giành chiến thắng 2-1 trước Los Blancos. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn cho thấy sự đáng sợ ở vòng knock-out. Man "xanh" và Pep Guardiola hiểu quá rõ điều đó.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League và phân nhánh vòng knock-out (Ảnh: SS).

Trận đấu giữa PSG và Chelsea cũng đáng được chú ý. Đây là màn tái hiện là trận chung kết FIFA Club World Cup 2025. Khi ấy, The Blues đã giành chiến thắng 3-0 trước PSG để giành chức vô địch.

Trong khi đó, Barcelona đối đầu với đội bóng khó chịu của Anh là Newcastle. Các đại diện còn lại của giải Ngoại hạng Anh là Arsenal, Liverpool và Tottenham lần lượt đối đầu với Leverkusen, Galatasaray và Atletico Madrid.

Theo phân nhánh vòng knock-out Champions League, các CLB Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Liverpool, PSG, Chelsea sẽ nằm chung một nhánh. Đây được xem là nhánh đấu tử thần. Trong khi đó, ở nhánh đấu còn lại, Barcelona và Arsenal có thể rộng cửa lọt vào bán kết.

Theo lịch, vòng 1/8 Champions League diễn ra vào ngày 10-11/3. Các trận lượt về diễn ra một tuần sau đó.

UEFA sẽ tiến hành bốc thăm vòng 1/8 Champions League tại Tòa nhà bóng đá châu Âu ở Nyon (Thụy Sĩ). Vòng đấu này quy tụ sự góp mặt của 16 đội bóng hàng đầu châu Âu, được chia thành hai nhóm.

Nhóm hạt giống (nằm trong top 8 vòng phân hạng) gồm: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon và Man City.

Nhóm không hạt giống (vượt qua vòng play-off) gồm: PSG, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta, Newcastle, Atletico Madrid, Bodo Glimt và Leverkusen.

UEFA đã phân nhánh đấu từ trước, dựa theo thứ hạng của các đội bóng ở vòng phân hạng. Theo đó, Real Madrid sẽ đụng độ với một trong hai đối thủ là Sporing Lisbon hoặc Man City. Người hâm mộ đang chờ đợi màn so tài đỉnh cao giữa Real Madrid và Man City.

Ở mùa giải này, hai đội từng đối diện với nhau ở vòng phân hạng. Kết quả, Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Real Madrid ngay trên sân Bernabeu.

Ở 4 mùa giải gần nhất, Man City và Real Madrid cũng đều gặp nhau ở vòng knock-out Champions League. Trong đó, Real Madrid chiếm ưu thế. Họ đã vượt qua Man “xanh” ở các mùa giải 2021/22, 2023/24, 2024/25 và chỉ bị loại ở mùa giải 2022/23.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng chờ đợi những trận đối đầu kinh điển giữa Barcelona gặp PSG, Atletico Madrid gặp Liverpool hay Leverkusen gặp Bayern Munich sẽ diễn ra ngay ở vòng 1/8.

Bóng đá Anh chiếm ưu thế khi có tới 6 đại diện góp mặt ở vòng 1/8 là Man City, Liverpool, Arsenal, Newcastle, Chelsea, Tottenham. Không loại trừ khả năng, một trận “nội chiến” ở xứ Sương mù xuất hiện ở vòng đấu này khi Newcastle có thể gặp Chelsea, Tottenham có thể đối đấu với Liverpool.

Theo lịch thi đấu, các trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra vào hai ngày 10-11/3. Các trận lượt về diễn ra một tuần sau đó. Trận chung kết giải đấu diễn ra ở Budapest (Hungary) vào ngày 30/5.