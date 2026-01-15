CĐV châu Á ca ngợi hình ảnh đẹp của U23 Việt Nam với cầu thủ Saudi Arabia

Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đang chứng kiến hình ảnh một U23 Việt Nam không chỉ mạnh mẽ trên sân cỏ mà còn vô cùng chuẩn mực trong cách ứng xử.

Những hình ảnh đẹp của các cầu thủ U23 Việt Nam bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng Reddit (Ảnh: Reddit).

Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 ở lượt cuối bảng A trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia ngày 12/1, hình ảnh “Những chiến binh sao vàng” chủ động tới vỗ về, động viên các cầu thủ chủ nhà đang đổ gục trên sân đang được cổ động viên quốc tế ca ngợi là hình ảnh đẹp nhất giải đấu.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội trưởng Musab Fahd Aljuwayr của đội chủ nhà đã gục xuống mặt cỏ trong nỗi thất vọng. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, hai cầu thủ của U23 Việt Nam là Đình Bắc và Lý Đức đã chủ động lại gần động viên trước khi nhiều cầu thủ khác cùng tiến tới chia sẻ, an ủi số 10 bên phía đối thủ.

Đáng chú ý, ở trận thua U23 Jordan trước đó, đội trưởng Musab Fahd Aljuwayr cũng rơi vào trạng thái suy sụp tương tự nhưng điều nhận được lại là sự mỉa mai từ đối thủ. Điều này càng làm nổi bật thêm tinh thần “thượng võ” của các cầu thủ U23 Việt Nam và được bạn bè quốc tế hết lời khen ngợi.

Dưới phần bình luận, hàng nghìn cổ động viên khắp nơi đã dành sự nể phục cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tài khoản Kenji Tanaka đến từ Nhật Bản chia sẻ: "Việt Nam không chỉ thắng về chuyên môn, họ đã thắng cả về nhân cách. Đây là tinh thần samurai thực thụ trong bóng đá”.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ từ chính Saudi Arabia cũng không tiếc lời ca ngợi, Tài khoản Ahmed Al Fahad viết: "Dù rất buồn vì đội nhà bị loại, nhưng tôi thực sự cảm động trước hành động của các cầu thủ Việt Nam. Các bạn xứng đáng có mặt ở vòng sau với tư cách là một đội bóng lớn”.

Cổ động viên John Smith (Australia) nói: "Thật đáng kinh ngạc! Đội bóng chủ nhà bị loại ngay tại sân vận động của họ, không khí trận đấu rất căng thẳng, nhưng hành động an ủi của U23 Việt Nam đã làm dịu đi tất cả. Đây mới là ý nghĩa thực sự của thể thao."

Việc một đội bóng Đông Nam Á có thể đánh bại đương kim vô địch rồi lại quay sang an ủi chính đối thủ là một minh chứng đanh thép cho sự trưởng thành và bản sắc của bóng đá Việt Nam “thắng không kiêu, bại không nản”.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tiến lại an ủi cầu thủ U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Tại giải đấu khắc nghiệt như U23 châu Á, nơi mà áp lực và sự cạnh tranh luôn ở mức cao nhất, những cử chỉ fair-play này như một làn gió mát xoa dịu những pha bóng nảy lửa trước đó.

Dù còn rất trẻ, các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy hình ảnh đẹp về thái độ thi đấu và phẩm chất đáng trân trọng, góp phần tạo nên chiến thắng trọn vẹn cả về chuyên môn lẫn giá trị nhân văn.