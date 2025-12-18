HLV Mai Đức Chung, Bích Thùy chê trọng tài quá kém

HLV Mai Đức Chung phê phán trọng tài

Lẽ ra đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có thể kết thúc trận chung kết với chiến thắng, nếu như bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Bích Thùy ở phút 29 được công nhận.

HLV Mai Đức Chung buồn bã chia tay SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong tình huống này, Bích Thùy không việt vị khi cô bay người đánh đầu vào lưới Philippines, nhưng trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan lại căng cờ báo lỗi việt vị.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi không hiểu tại sao bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam lại không được công nhận. Công tác trọng tài tại SEA Games 33 quá kém. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận chung kết, vô hiệu hóa hết các hướng tấn công của Philippines”.

“Tôi đã có những điều chỉnh, tính toán đến đối thủ, thực tế trên sân cho thấy sự điều chỉnh này giúp chúng ta chơi rất tốt. Các pha bóng bổng của Philippines không làm gì được đội tuyển nữ Việt Nam.

Giọt nước mắt của các cô gái Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dù vậy, khi bàn thắng không được công nhận, khi trọng tài có nhiều quyết định không chuẩn, các cầu thủ của chúng ta bị ức chế”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Dù đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không giành được huy chương vàng (HCV) SEA Games 33, nhưng những nỗ lực của toàn đội vẫn rất đáng được trân trọng. HLV Mai Đức Chung đánh giá cao tiềm năng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Chung nói: “Trong bóng đá, có lúc thắng lúc thua. Bài học hôm nay của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là bài học buồn. Tuy nhiên, từ thất bại này, từ nỗi buồn này, chúng ta sẽ đứng dậy, nhìn nhận lại những gì đã qua”.

“Thất bại ngày hôm nay sẽ là động lực để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, hướng tới tương lai với sự mạnh mẽ và bản lĩnh”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Sau trận đấu, bản thân tiền vệ Bích Thùy không giấu được sự buồn bã: "Tôi cảm thấy rất tệ, buồn và tiếc nuối. Trọng tài đã đánh cắp bàn thắng đánh đầu đẹp nhất sự nghiệp của tôi. Tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu hết mình, nhưng không thể bảo vệ được HCV, thực sự xin lỗi đến người hâm mộ nước nhà".