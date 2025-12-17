Xem trực tiếp trận chung kết tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở đâu?

Vào lúc 19h30 ngày 17/12, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Philippines trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân IPE Chonburi. Đây là trận đấu quyết định trực tiếp tới ngôi hậu của giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam từng thất bại trước Philippines ở vòng bảng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV7, VTV Cần Thơ cũng như các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam đang trên hành trình bảo vệ ngai vàng ở môn bóng đá nữ tại SEA Games. Các cô gái Việt Nam thống trị tuyệt đối giải đấu này khi giành chức vô địch trong 5/6 kỳ SEA Games gần đây.

Chính vì vậy, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung rất tự tin trong trận đấu với Philippines. Đối thủ không có kinh nghiệm bằng đội tuyển nữ Việt Nam khi họ mới có lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết SEA Games.

Tuy nhiên, trong những năm qua, Philippines được xem là khắc tinh của tuyển nữ Việt Nam. Trong 3 trận đối đầu gần nhất, Philippines đều giành chiến thắng trước các cô gái Việt Nam. Trong đó, ở vòng bảng, chúng ta đã thất bại với tỷ số 0-1 trước đối thủ này.

Philippines sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch. Họ có thể hình cao to, thi đấu lỳ lợm. Điều đó giúp cho đội bóng này thăng tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam cần phải thực sự cẩn trọng trong trận đấu này.

Tuyển nữ Việt Nam vô địch 5/6 kỳ SEA Games gần đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Cầu thủ của tôi không hề gặp bất kỳ áp lực tâm lý nào trước trận chung kết, dù đã để thua Philippines ở vòng bảng. Tôi biết Philippines có tiến bộ, họ cũng chơi đa dạng hơn so với chính họ trước đây. Nhưng dù họ có thi đấu với lối chơi nào, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ thích nghi.

Thậm chí, tôi thấy thú vị khi đối đầu với một đội tuyển Philippines có lối chơi đa dạng. Ngoài lối chơi đa dạng, Philippines còn là đội bóng sở hữu đấu pháp chặt chẽ”.

Trong khi đó, HLV Mark Torcaso của đội tuyển nữ Philippines nói: “Tôi rất hào hứng trước trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận chung kết. Tôi tin rằng đội tuyển nữ Philippines sẽ thực hiện thành công mục tiêu đó.

Tôi khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh nhất SEA Games. Được đối đầu với họ rất thú vị. Đội tuyển nữ Philippines đang trong giai đoạn trẻ hóa. Chúng tôi có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, bên cạnh những cầu thủ kỳ cựu, có trên 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển nữ Philippines từng thắng đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng, nhưng chính trận thắng đấy sẽ khiến cho trận chung kết khó khăn hơn, vì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dốc toàn lực khi thi đấu với chúng tôi. Đội tuyển nữ Philippines khát khao có chiến thắng trong trận chung kết”.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam vs Philippines

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như.

Philippines: Olivia Davies, Long Moriah, Cowart Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Angela Rachael, Serrano Krysteen, Pasion Isabella, Janae Allana, Mary Ramirez.