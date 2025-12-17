Trọng tài sai nghiêm trọng, tuyển nữ Việt Nam nhìn Philippines giành HCV

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết bóng đá nữ với Philippines tại sân vận động Chonburi (Thái Lan), tối 17/12, với quyết tâm cao. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang đứng trước ngưỡng cửa vô địch SEA Games lần thứ 5 liên tiếp. Và cũng giống như ở trận đấu vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi tấn công trước Philippines (Ảnh: Mạnh Quân(.

Trước một đối thủ có thể hình vượt trội, tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn trong tấn công. Phút 29, Vạn Sự tạt bóng từ bên phải cho Bích Thùy băng xuống đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, niềm vui của tuyển nữ Việt Nam lịm tắt khi trợ lý trọng tài căng cờ việt vị.

Pha quay chậm cho thấy đó là sai lầm nghiêm trọng của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan. Thật không hiểu nổi tại sao trợ lý lại bắt lỗi việt vị khi Bích Thùy không chỉ đứng trên một mà là đứng trên hai cầu thủ của Philippines, thậm chí cô còn đứng trên hậu vệ cuối của đối thủ tới vài mét.

Tình huống trọng tài bắt lỗi việt vị với Bích Thùy (đang đứng ở trung tâm vòng cấm địa). Ảnh chụp màn hình thời điểm vạn sự chuyền bóng.

Bị từ chối bàn thắng một cách đầy bất công, thêm vào đó trọng tài chính người Australia cũng bỏ qua nhiều pha phạm lỗi của Philippines khiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu với tâm lý ức chế và đã bước và giờ nghỉ với việc không thể có bàn thắng.

Sang hiệp hai, Philippines đã đẩy cao đội hình tranh chấp. Dù rằng những tình huống của Philippines không tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam hay thủ thành Kim Thanh, dẫu vậy họ cũng khiến các học trò HLV Mai Đức Chung tiêu tốn nhiều sức lực.

Tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi đậm chất thể lực của Philippines (Ảnh: Mạnh Quân).

Cuộc chiến phá sức của Philippines đã thành công khi họ kéo tuyển nữ Việt Nam vào hiệp phụ và cuối cùng là loạt luân lưu. Các cầu thủ Philippines đá luân lưu rất lão luyện, 6 cầu thủ đều đá thành công với 5 cú sút tầm cao, một cú sút xoáy vào sát cột dọc. 5 cầu thủ đầu tiên Việt Nam đá thành công, nhưng đã không thành công ở lượt sút thứ 6. Tuyển nữ Philippines thắng 6-5 và lần đầu giành chức vô địch SEA Games.

HLV Mai Đức Chung hé lộ phương án thắng Philippines ở chung kết SEA Games

Ông Chung phát biểu: “Cầu thủ của tôi không hề gặp bất kỳ áp lực tâm lý nào trước trận chung kết, dù đã để thua Philippines ở vòng bảng. Tôi biết Philippines có tiến bộ, họ cũng chơi đa dạng hơn so với chính họ trước đây. Nhưng dù họ có thi đấu với lối chơi nào, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ thích nghi”.

“Thậm chí, tôi thấy thú vị khi đối đầu với một đội tuyển Philippines có lối chơi đa dạng. Ngoài lối chơi đa dạng, Philippines còn là đội bóng sở hữu đấu pháp chặt chẽ”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

So với các đội bóng khác ở Đông Nam Á, cầu thủ của đội tuyển nữ Philippines có thể hình và thể lực tốt hơn. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung không lo lắng về điều này.

Báo Philippines bình luận khi đội nhà gặp tuyển nữ Việt Nam ở chung kết

Tờ ABS-CBN nhấn mạnh: “Sau khi lần đầu tiên góp mặt ở bán kết, tuyển nữ Philippines tiếp tục làm nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 để bước vào trận chung kết. Đoàn quân của HLV Mark Torcaso đang đứng trước cơ hội lớn giành tấm HCV đầu tiên cho bóng đá nữ Philippines trong lịch sử SEA Games.

Tuyển nữ Philippines tràn đầy tự tin bước vào trận chung kết SEA Games 33 gặp tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: PFF).

Tại trận chung kết, Philippines sẽ đối đầu với đương kim vô địch là tuyển nữ Việt Nam. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Mark Torcaso đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ này. Chiến thắng ấy thổi bùng niềm tin rằng lịch sử hoàn toàn có thể được lặp lại”.

Trong khi đó, tờ Rappler ca ngợi đội nhà: “Các cô gái Philippines thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc và khiến Thái Lan tan vỡ giấc mơ vô địch trên sân nhà. Dù tuyển nữ Việt Nam là thử thách lớn với Philippines nhưng toàn đội bước vào trận đấu với sự tự tin chưa từng có”.

HLV Mai Đức Chung tuyên bố đanh thép trước trận chung kết SEA Games

HLV Mai Đức Chung nhận xét về các đối thủ: “Đã vào chung kết thì gặp đối thủ nào cũng như nhau, chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất, bất kể đối thủ là ai. Đây là lần thứ 11 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở trận chung kết SEA Games. Đó là vinh dự rất lớn và chúng tôi sẽ nỗ lực để giành huy chương vàng (HCV)”.

Đội tuyển nữ Việt Nam có lần thứ 11 dự trận chung kết SEA Games (Ảnh: Tuấn Bảo).

“Ở các trận đấu đã qua, đội tuyển nữ Việt Nam có sự xoay tua đội hình, để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Chúng tôi cho một số cầu thủ như Thanh Nhã, Trần Thị Duyên nghỉ, đồng thời tạo cơ hội cho hai cầu thủ chưa thi đấu trận nào được ra sân từ đầu. Điều đó giúp cho cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm, sẵn sàng cho trận chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất trong trận chung kết. Tôi mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong trận đấu tranh HCV, đồng thời muốn nói lời cảm ơn đến các cổ động viên, những người đã ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua”, vẫn là lời của vị HLV kỳ cựu đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đội trưởng Philippines tự tin thắng tuyển nữ Việt Nam, giành HCV SEA Games

Tuyển nữ Philippines từng bất ngờ thắng Việt Nam tại vòng bảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Philippines tiếp tục viết nên cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà khi lần đầu tiên giành quyền vào chung kết bóng đá nữ tại SEA Games. Trên sân Chonburi tối 14/12, Philippines hòa Thái Lan 1-1 sau 120 phút nghẹt thở trước khi giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu, loại đối thủ từng 5 lần đoạt HCV.

Philippines giờ đây hướng toàn bộ sự tập trung vào trận chung kết gặp đội tuyển nữ Việt Nam - vừa là cơ hội lịch sử, vừa là bước đệm quan trọng cho những mục tiêu châu lục. Như đội trưởng Hali Long khẳng định: “Chúng tôi còn một trận đấu cuối cùng, gặp lại Việt Nam và sẽ kết thúc giải đấu bằng chiến thắng”.