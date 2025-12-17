Trọng tài nội: "Tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng trước Philippines"

Bàn thắng bị từ chối oan uổng của Bích Thùy trước Philippines

Ở phút 29 của trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33, tiền vệ Trần Thị Duyên tạt bóng từ cánh phải, để Bích Thùy đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ Philippines.

Tình huống Bích Thùy đánh đầu tung lưới đội nữ Philippines (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, rất ngạc nhiên là trợ lý trọng tài thứ nhất Chanthavong Phutasavan lại căng cờ báo lỗi việt vị với cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam, không công nhận bàn thắng cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Ngay sau khi tình huống xảy ra, trao đổi với phóng viên Dân trí, cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói: “Trong tình huống này trợ lý trọng tài thứ nhất đã sai. Bích Thùy không hề ở vào thế việt vị khi băng vào dứt điểm”.

Trợ lý trọng tài thứ nhất Chanthavong Phutsavan (Ảnh: Mạnh Quân).

“Cầu thủ tạt bóng từ cánh phải là tiền vệ Trần Thị Duyên cũng không hề việt vị, khi cô nhận bóng từ đường chuyền bên phần sân nhà của cầu thủ nữ Việt Nam”, ông Dương Văn Hiền nói thêm.

Sau khi nhận tín hiệu từ trợ lý trọng tài thứ nhất Chanthavong Phutsavan, trọng tài chính người Australia, Rebecca Durcau không công nhận bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái của chúng ta ngơ ngác, bởi họ ngỡ như đã tìm thấy bàn mở tỷ số.

Bích Thùy ban đầu vui mừng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhưng sau đó cô tức giận vì bàn thắng không được công nhận (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo nhận định của cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng hợp lệ. Nếu hiệp một kết thúc với việc chúng ta dẫn trước 1-0, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ dễ đá hơn ở phần thời gian còn lại của trận chung kết.