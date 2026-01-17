HLV Kim Sang Sik nối dài kỷ lục với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

15 trận toàn thắng của HLV Kim Sang Sik chỉ tính ở các trận thuộc các giải chính thức, không bao gồm các trận giao hữu.

HLV Kim Sang Sik toàn thắng với U23 Việt Nam ở các giải chính thức (Ảnh: Mạnh Quân).

Những trận thắng này bắt đầu bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Lào tại giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7 năm ngoái. Sau đó, U23 Việt Nam thắng Campuchia 2-1 (vòng bảng), thắng Philippines 2-1 (bán kết) và thắng U23 Indonesia 1-0 (chung kết), cũng tại giải U23 Đông Nam Á 2025, diễn ra tháng 7 năm ngoái, tại Indonesia.

Tiếp đến, đội bóng trẻ của HLV Kim Sang Sik thắng Bangladesh 2-0, thắng Singapore 1-0, thắng Yemen 1-0, tại vòng loại giải U23 châu Á 2026, diễn ra hồi tháng 9/2025 tại Phú Thọ.

Chúng ta thắng tiếp U23 Lào 2-1 (vòng bảng), thắng Malaysia 2-0 (vòng bảng), thắng Philippines 2-0 (bán kết) và thắng U23 Thái Lan 3-2 (chung kết) SEA Games 33, diễn ra tháng 12/2025, tại Thái Lan.

Còn tại giải U23 châu Á 2026, đang diễn ra ở Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã thắng U23 Jordan 2-0, thắng Kyrgyzstan 2-1, thắng U23 Saudi Arabia 1-0 (vòng bảng), thắng U23 UAE 3-2 (tứ kết).

U23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng tại giải U23 châu Á 2026, tính đến sau vòng tứ kết (Ảnh: AFC).

Trong số 15 trận toàn thắng nói trên, các trận thắng U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 và trận thắng U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026, diễn ra trong hiệp phụ. Còn lại, 13 trận thắng kia đến trong 90 phút của giờ thi đấu chính thức.

Sau 15 trận thắng kể trên, U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik ghi được 29 bàn, tỷ lệ 1,93 bàn thắng/trận. Chúng ta để thủng lưới 8 bàn, tỷ lệ 0,53 bàn thua/trận.

Đây là con số quá ấn tượng, trước HLV Kim Sang Sik chưa có HLV thực hiện được cho bóng đá Việt Nam, kể cả người đồng hương với HLV Kim Sang Sik là HLV Park Hang Seo.

Ở giải U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam khởi đầu kỳ giải “Thường Châu tuyết trắng” với trận thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở vòng đấu bảng. Trên hành trình vào đến chung kết, U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq ở tứ kết (hòa 3-3 sau 120 phút) và Qatar ở bán kết (hòa 2-2 sau 120 phút) bằng loạt sút luân lưu.

Nếu tính trong giờ bóng lăn (gồm 120 phút của thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ), đội tuyển U23 Việt Nam ở năm 2018 không có thành tích toàn thắng như đội U23 Việt Nam của năm nay.

Vì thế, xét về thông số, đội bóng hiện nay của HLV Kim Sang Sik vẫn là đội sở hữu thông số tốt nhất từ trước đến giờ.