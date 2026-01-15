HLV Kim Sang Sik: "U23 Việt Nam đã vượt tầm Đông Nam Á"

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Huấn luyện viên Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo bằng lời tri ân sâu sắc đến các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông phát biểu: "Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực hết mình để giành vé vào tứ kết. Tất cả những gì đạt được là nhờ vào sự nỗ lực, mồ hôi và cống hiến của các cầu thủ".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không quên nhấn mạnh về thách thức sắp tới khi đối đầu với U23 UAE: "Trận đấu ngày mai với U23 UAE sẽ không dễ dàng khi đối thủ là đội bóng có chất lượng cao. Chúng tôi sẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng. Người hâm mộ hãy chờ đợi xem chúng tôi thể hiện được gì trong trận tứ kết sắp tới".

HLV Kim Sang Sik đã giúp U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào 22h30 tối mai (16/1). Ở vòng bảng U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng cả 3 trận đấu và đứng đầu bảng A. Trong khi đó, U23 UAE đứng thứ hai tại bảng B với kết quả một thắng, một hòa và thua một trận. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn đánh giá cao đội bóng trẻ Tây Á.

Nhận xét kỹ hơn về U23 UAE, HLV Kim Sang Sik nói: "Tôi nghĩ rằng, xét riêng từng cầu thủ thì U23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ, kỹ thuật và thể lực tốt hơn chúng tôi. Tuy nhiên, tôi lại thấy rằng U23 Việt Nam là một tập thể gắn kết và triển khai chiến thuật tốt hơn đối phương.

U23 Việt Nam được nghỉ hơn một ngày so với U23 UAE, cho nên chúng tôi có nhiều thời gian để phục hồi và đang ở trạng thái thể lực tốt hơn đối phương. Vì thế, U23 Việt Nam sẽ dựa vào tất cả các yếu tố này để xây dựng chiến thuật thi đấu cho trận đấu ngày mai".

HLV Kim Sang Sik và Khuất Văn Khang tham dự họp báo trước trận tứ kết (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam là một trong hai đội toàn thắng ở vòng bảng, cùng U23 Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi 5 bàn và chỉ lọt lưới một bàn. Chia sẻ về bí quyết cải thiện hiệu suất ghi bàn, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "U23 Việt Nam đã có 3 trận toàn thắng để tiến vào tứ kết. Đây chính là minh chứng cho năng lực vượt tầm Đông Nam Á, vươn tầm châu lục của các cầu thủ Việt Nam.

Dẫu vậy, đây không phải là đích đến cuối cùng, chúng tôi vẫn cần đặt những mục tiêu cao hơn. Toàn đội cần chuẩn bị thật kỹ để có thể thi đấu tốt và chiến thắng trong trận đấu ngày mai. U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều khát khao".

HLV Kim Sang Sik đã lên tiếng về tình trạng sức khỏe của hai cầu thủ Đình Bắc và Văn Thuận, trong buổi tập ngày hôm qua (14/1), hai cầu thủ của đội U23 Việt Nam đã phải tập riêng. Chiến lược gia người Hàn Quốc xác nhận: "Đình Bắc và Văn Thuận có bị đau nhẹ. Tuy nhiên, tôi không thể chia sẻ thông tin họ sẽ thi đấu trận ngày mai hay không".

HLV Kim Sang Sik giữ bí mật về lực lượng thi đấu của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh rằng ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. "Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều kịch bản cho các tình huống khác nhau. Cụ thể như thế nào thì ngày mai mọi người sẽ rõ", ông nói, để ngỏ khả năng về đội hình ra sân và chiến thuật của đội tuyển.

Về đối thủ, ông đặc biệt lưu ý đến tiền đạo mang áo số 16 (Junior Ndiaye) của U23 UAE với thể hình và tốc độ ấn tượng, cùng số 10 (Mansoor Al Menhali) và các cầu thủ chạy cánh có khả năng chồng biên, hỗ trợ tấn công hiệu quả. Tuy vậy, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm tin các hậu vệ U23 Việt Nam đủ khả năng phong tỏa những mũi nhọn này.

Về phần mình, đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ vinh dự khi có lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng tứ kết U23 châu Á. “Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi hiểu đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng mục tiêu là phải cố gắng để đi xa hơn nữa. Tôi tin đây sẽ là một trận đấu đáng xem”, Văn Khang chia sẻ.

Nói về công tác chuẩn bị, Văn Khang cho biết toàn đội đã họp chiến thuật, xem băng hình để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của U23 UAE. Anh nói: “UAE có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của Ban huấn luyện, thi đấu tập trung và đoàn kết để hướng tới chiến thắng”. Từ những lần dừng bước ở tứ kết trước đây, đội trưởng U23 Việt Nam cho rằng bài học lớn nhất là phải duy trì sự tập trung cao độ, tránh những sai sót đáng tiếc có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.