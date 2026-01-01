HLV Kim Sang Sik: "U23 Việt Nam chiến thắng vì thể lực tốt hơn U23 UAE"

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm vui: "Trước hết, tôi muốn cảm ơn toàn đội U23 Việt Nam vì những nỗ lực của các bạn. Tôi rất tự hào khi toàn đội đã cố gắng suốt 120 phút.

Tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân và theo dõi, cổ vũ đội qua truyền hình. Tôi tin rằng U23 Việt Nam đã mang đến thứ bóng đá chất lượng. Tôi tự hào về màn trình diễn của các học trò".

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ bất ngờ về thể lực của các cầu thủ: "Trước khi hiệp phụ diễn ra, tôi có dặn cầu thủ phải gây sức ép lớn hơn vì chúng ta có thể lực tốt hơn UAE. Vì thế, tôi muốn cảm ơn cầu thủ đã nghe theo lời dặn dò này.

HLV Kim Sang Sik ca ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Chúng tôi tận dụng ưu thế về thể lực và ghi bàn trong hiệp phụ. Tôi quan sát các hậu vệ U23 UAE, đặc biệt là cầu thủ số 2, số 23 đã thấm mệt, tôi có điều chỉnh chiến thuật một chút, chơi tấn công tốc độ hơn và kết quả thu được thực sự mỹ mãn".

Về bí quyết chiến thắng trước U23 UAE sau 120 phút, HLV Kim Sang Sik chia sẻ thêm: "Anh Quân vào sân ở hiệp 2 là cầu thủ hậu vệ và tôi đã chỉ đạo cậu ấy ngăn chặn đối phương tạt cánh, tấn công biên. Cầu thủ đã thực hiện tốt theo chỉ đạo, nhờ đó cũng giúp đội tuyển không phải nhận thêm bàn thua.

Tôi cũng nhận thấy nhiều cầu thủ đối phương đã kiệt sức, vì vậy tôi đã đưa vào sân ở hiệp sau các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh, điều đó cũng đã phát huy tác dụng một cách hiệu quả".

Trước câu hỏi liệu U23 Việt Nam có tái hiện kỳ tích ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018, HLV Kim Sang Sik tỏ ra khiêm tốn: "Các cầu thủ đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều để được thành quả như hiện tại. U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa để mang đến những màn trình diễn tốt hơn"

Về phần mình, tiền vệ Khuất Văn Khang cho rằng U23 Việt Nam còn nhiều điều cần cải thiện: "Lối chơi của U23 UAE là phản công và tạt cánh đánh đầu, điều này giúp họ ghi được 2 bàn. Đây sẽ là bài học để chúng tôi rút kinh nghiệm chuẩn bị cho trận đấu bán kết.

Sự xuất hiện của Đình Bắc phụ thuộc vào sự bố trí chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Chúng tôi đều tin tưởng vào huấn luyện viên và đều rất hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng trước U23 UAE xin được dành tặng cho toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

HLV Kim Sang Sik tiết lộ ông đã nhìn ra điểm yếu thể lực của U23 UAE (Ảnh: AFC).

Đối đầu U23 UAE được đánh giá cao hơn, tuy nhiên U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, chơi đôi công cùng đối thủ. Sự sắc sảo của U23 Việt Nam được thể hiện ở phút 39, Đình Bắc đi bóng khéo léo ở bên trái trong vòng cấm địa, anh căng ngang vừa tầm để Lê Phát đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, U23 UAE cũng đầy lợi hại trong các tình huống bóng bổng. Phút 42, Junior Ndiaye đánh đầu bồi sau khi bóng chạm xà ngang bật ra từ cú đánh đầu của Al Memari, Trung Kiên chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản được cú đánh đầu ở tầm gần của cầu thủ đối phương, gỡ hòa 1-1 cho U23 UAE.

Hiệp 2 chứng kiến sự chủ động của U23 Việt Nam và đến phút 63, Minh Phúc tạt bóng từ bên phải vào trung tâm vòng cấm địa, Đình Bắc đánh đầu trong thế quay lưng lại khung thành đối thủ, bóng đi vào góc trái cầu môn nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

U23 UAE cũng cho thấy sự đáng gờm trong các tình huống không chiến, phút 68, Al Menhali bật cao đánh đầu ở khu vực đầu vòng cấm địa sau cú tạt bóng từ bên trái vào, bóng đi tầm cao văng vào góc phải khiến Trung Kiên không thể cản phá, gỡ hòa 2-2 cho U23 UAE.

Thế trận giằng co được duy trì đến hết 90 phút và khi bước vào hiệp phụ, U23 Việt Nam tiếp tục ép sân. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 101, Nhật Minh đảo bóng rồi dứt điểm trúng người hậu vệ U23 UAE và Minh Phúc lao vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 và đưa U23 Việt Nam tiến vào bán kết.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc (18h30 ngày 17/1) ở trận bán kết vào ngày 20/1. Cơ hội tái hiện kỳ tích giành ngôi á quân U23 châu Á đang chờ đợi U23 Việt Nam.