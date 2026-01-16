HLV Kim Sang Sik: "U23 Việt Nam phải vượt qua cơn đau và hồi phục thể lực"

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 UAE vào lúc 22h30 tối nay (16/1), trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia).

Các cầu thủ U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận tứ kết giải U23 châu Á (Ảnh: VFF).

Trong buổi tập một ngày trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik nói với các cầu thủ U23 Việt Nam: “Tôi biết các bạn bị đau sau hành trình đã qua của chúng ta, không đau nhiều thì đau ít. Nhưng đây là lúc chúng ta phải chịu đựng để vượt qua những cơn đau ấy”.

“Những vết đau ở phần mềm có thể gây khó khăn cho mọi người một chút, nhưng đấy là những chấn thương mà chúng ta có thể vượt qua. Chúng ta cố gắng vượt qua những cơn đau ấy để giữ sự tích cực về tinh thần, quyết tâm giành chiến thắng trong trận tứ kết gặp U23 UAE”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Về mặt thể chất, các cầu thủ Việt Nam nói riêng, cầu thủ Đông Nam Á không tốt bằng các cầu thủ thuộc khu vực Tây Á và Trung Á. Chính vì thế, sau khi trải qua 3 trận đấu thuộc vòng bảng khá căng thẳng với U23 Jordan (ngày 6/1), Kyrgyzstan (9/1) và Saudi Arabia (12/1), các cầu thủ U23 Việt Nam không tránh khỏi dấu hiệu mệt mỏi và những cơn đau.

HLV Kim Sang Sik có động thái lên tinh thần cho các học trò (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, đây là điều mà chúng ta đã lường trước khi tham dự giải đấu năm nay. Hơn nữa, đội tuyển U23 Việt Nam là đội bóng có sự mạnh mẽ về mặt tinh thần, có tính kỷ luật cao. Đấy là lý do giúp chúng ta tin rằng đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ khắc phục những khó khăn, tiếp tục hướng về phía trước.

Trước đó, chính HLV Kim Sang Sik tự tin cho biết: “U23 Việt Nam là tập thể gắn kết và có lối chơi đồng đội tốt hơn so với đối thủ U23 UAE. Dựa trên những đặc điểm này, chúng tôi sẽ xây dựng chiến thuật phù hợp cho trận tứ kết”.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ của tôi. Những gì mà chúng tôi có được hiện tại đều đến từ sự nỗ lực, sự tận tâm cống hiến của cả một tập thể. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua”, vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Ở hai kỳ giải U23 châu Á gần nhất, vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều dừng bước ở tứ kết. Lần này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đầy khát khao vượt qua thành tích này.