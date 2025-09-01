Tay vợt Thái Lan thua sát nút VĐV Trung Quốc ở chung kết giải thế giới

Trận chung kết nội dung đơn nam, cũng là trận đấu hấp dẫn nhất tại giải vô địch thế giới năm nay, diễn ra đêm qua (31/8) tại Paris (Pháp).

Tay vợt người Thái Lan Kunlavut Vitidsarn thua trong trận chung kết ở nội dung đơn nam giải vô địch thế giới (Ảnh: Siam Sport).

Trận đấu là màn đụng độ giữa Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan, đương kim Á quân Olympic, số 3 thế giới) và Shi Yuqi (Trung Quốc, số một thế giới).

Trận đấu rất hấp dẫn, với nhiều cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của hai tay vợt. Ở ván đấu đầu tiên, Shi Yuqi có lúc dẫn trước đến 18-11, nhưng Kunlavut Vitidsarn lại thi đấu rất hay sau đó, giành chiến thắng 21-19 ở ván này. Kunlavut Vitidsarn tạm dẫn trước Shi Yuqi 1-0.

Sang ván thứ hai, Shi Yuqi không cho Kunlavut Vitidsarn bất kỳ cơ hội nào. Tay vợt số một thế giới người Trung Quốc ghi điểm rất ổn định, trước khi Shi Yuqi thắng dễ ván hai với tỷ số 21-10, gỡ hòa 1-1.

Ván 3, ván đấu quyết định, diễn ra cực hay, xứng đáng với tính chất của trận chung kết trong mơ. Kunlavut Vitidsarn dẫn trước 8-3, Shi Yuqi gỡ hòa 8-8, dẫn lại 11-9. Nhưng Kunlavut Vitidsarn không bỏ cuộc.

Đôi bên giành giật từng điểm, trước khi Shi Yuqi thắng nghẹt thở ván cuối 21-18, qua đó tay vợt số một thế giới người Trung Quốc thắng chung cuộc 2-1 (19-21, 21-10 và 21-18).