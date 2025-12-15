HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi sẵn sàng để vô địch SEA Games"

Thắng Philippines 2-0, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu nổi niềm vui: "Chúng tôi rất vui khi hôm nay thắng U22 Philippines để tiến vào chung kết. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu tới phút cuối cùng, với tinh thần không bỏ cuộc.

Tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các cầu thủ, cũng như lời cảm ơn tới các cổ động viên đã tới sân cổ vũ, cũng như những khán giả cổ vũ qua màn ảnh nhỏ tại Việt Nam. Nhờ có sự cổ vũ của các bạn mà chúng tôi mới có thể chiến thắng trước Philippines".

HLV Kim Sang SIk tự hào về các cầu thủ sau trận thắng Philippines (Ảnh: Hải Long).

Hôm nay, cả hai đội đều đã nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, chúng tôi đã may mắn hơn nên có được chiến thắng. Tôi cũng gửi tới U22 Philippines những lời động viên và những tràng pháo tay. Dù đối thủ ở trận chung kết có là đội bóng nào, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình để có thể nâng cúp vô địch SEA Games 33".

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh về tinh thần quyết tâm của toàn đội trước Philippines: "Với thang điểm 100, tôi muốn dành cho các cầu thủ 100 điểm, thậm chí 120 điểm về cả sự chuẩn bị thể chất, tinh thần hay ý chí chiến đấu của họ trước đối thủ mạnh Philippines".

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc ông muốn gặp Thái Lan hay Malaysia ở chung kết, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chúng tôi cũng đã có trận đấu chung kết ở sân Rajamangala vào tháng 1 và ở SEA Games lần này, chúng tôi tiếp tục được quay lại đây để thi đấu chung kết.

Tôi cảm thấy rất vui, tôi nghĩ rằng không có ngọn núi nào là không thể vượt qua, U22 Việt Nam có thể vô địch. Ở trận đấu này, dù đối thủ là ai, Malaysia hay Thái Lan, chỉ cần chúng tôi chuẩn bị kỹ càng và thi đấu theo đúng kế hoạch, chúng tôi hoàn toàn có khả năng vô địch".

"Tôi đã nói rằng đây là giải đấu mà chúng ta sẽ chiến đấu vì danh dự của quốc gia, của U22 Việt Nam và của cầu thủ. U22 Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng giành chiến thắng.

Tôi mong rằng các cổ động viên Việt Nam sẽ đến sân đông đảo, cổ vũ và động viên toàn đội thật nhiều. U22 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik thể hiện quyết tâm lên ngôi vô địch ở Thái Lan.

Đình Bắc được đánh giá cao ở trận thắng Philippines (Ảnh: Hải Long).

Cuối cùng, HLV sinh năm 1976 dành lời khen đặc biệt cho Đình Bắc: "Tôi cảm ơn Đình Bắc đã thi đấu rất chăm chỉ, nỗ lực hết mình, tạo năng lượng tốt cho toàn đội. Trước trận đấu, tôi cũng đã gặp riêng và trao đổi với cậu ấy rằng không nên hài lòng với vị trí hiện tại, phải hướng đến mục tiêu cao hơn.

Đình Bắc đã đáp ứng đúng tinh thần mà tôi yêu cầu và thi đấu tốt. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League nhưng tôi cũng nói rằng cậu ấy nên thử thách mình ở những giải đấu cao hơn như ở châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc".

Đối đầu Philippines trên sân Rajamangala (Thái Lan) chiều 15/12, U22 Việt Nam nhập cuộc thăm dò và tôn trọng đối thủ tuyệt đối. U22 Philippines là đội kiểm soát thế trận tốt hơn ở hiệp 1, khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Thế trận ở hiệp 2 không có nhiều thay đổi, thậm chí U22 Philippines còn chơi sắc nét hơn với các pha đột phá nguy hiểm của Mariona, Reyes. Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì những sự thay đổi người của HLV Kim Sang Sik đã phát huy tác dụng với hai gương mặt Văn Thuận và Thanh Nhàn.

Phút 89, Phi Hoàng tạt bóng để Văn Thuận bật cao đánh đầu hạ Guimares, mở tỷ số 1-0. Đến phút 90+2, Thanh Nhàn dứt điểm thẳng từ tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng đi đập đất khó chịu trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Philippines, ấn định chiến thắng 2-0.

Đánh bại U22 Philippines đầy nghẹt thở ở những phút cuối, U22 Việt Nam ghi tên mình vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 gặp Thái Lan hoặc Malaysia, trên sân Rajamangala (Bangkok) vào 19h30 ngày 18/12.