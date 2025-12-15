Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U22 Việt Nam gặp Philippines

Sau khi giành chiến thắng cả hai trận ở vòng bảng gặp U22 Lào và U22 Malaysia, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với U22 Philippines, đội bóng đứng đầu bảng C.

U22 Việt Nam được đánh giá cao trước U22 Philippines (Ảnh: Anh Khoa).

Nhận định về trận đấu này, tờ Tribunnews viết: “U22 Philippines nổi lên như một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 33. Đội bóng này sở hữu lực lượng lên tới 13 cầu thủ nhập tịch.

Ở vòng bảng, U22 Philippines đã toàn thắng trước U22 Myanmar và U22 Indonesia và không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào.

So với thời điểm để thua U22 Việt Nam với tỷ số 1-2 ở bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025, U22 Philippines đã có rất nhiều thay đổi. Bên cạnh việc bổ sung thêm nhiều cầu thủ nhập tịch, lối chơi của họ cũng trở nên chín chắn và hiệu quả hơn.

Để hóa giải đối thủ Philippines, HLV Kim Sang Sik cần một kế hoạch toàn diện, tránh lặp lại những sai lầm từng mắc phải khi đối đầu với các đội bóng có nhiều cầu thủ nhập tịch.

Ở hai hành lang cánh, bộ đôi Phi Hoàng và Minh Phúc nhiều khả năng sẽ được tin tưởng. Minh Phúc đang có phong độ tốt tại SEA Games 33 với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, trong khi Phi Hoàng đã thể hiện khả năng toàn diện cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trên hàng công, HLV Kim Sang Sik cần những cầu thủ có phạm vi hoạt động rộng, có thể liên tục hoán đổi vị trí. Bộ ba Đình Bắc - Viktor Lê - Văn Khang, từng chơi hiệu quả trước U22 Malaysia, được dự đoán sẽ đá chính.

U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-1 ở giải U23 châu Á hồi tháng 7 (Ảnh: VFF).

HLV người Hàn Quốc cũng đánh giá U22 Philippines mạnh mẽ hơn so với lần gần nhất gặp U22 Việt Nam. Trong khi đó, HLV Garrath McPherson rất hài lòng về màn trình diễn của U22 Philippines ở giải đấu này”.

Tuy nhiên, tờ Tribunnews tin rằng kinh nghiệm cùng sự đồng đều trong đội hình là lợi thế của U22 Việt Nam. Họ dự đoán U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U22 Philippines.

Trong trận bán kết hai giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia (20h hôm nay), tờ Tribunnews dự đoán chủ nhà U22 Thái Lan giành chiến thắng 2-0.