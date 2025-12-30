Bóng đá Thái Lan lại "rơi" chức vô địch ở sân nhà, bị chỉ trích gay gắt

Đội futsal U16 Thái Lan là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải futsal U16 Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà Nonthaburi. Họ đứng đầu ở giai đoạn vòng bảng khi ghi tới 32 bàn thắng sau 4 trận đấu. Trong đó, họ từng thắng 5-1 trước futsal U16 Việt Nam và thắng 20-0 trước futsal U16 Brunei.

Đội futsal U16 Thái Lan lại hứng chịu thất bại trước Indonesia (Ảnh: FAT).

Chính vì vậy, futsal U16 Thái Lan tràn đầy tự tin bước vào trận chung kết với đối thủ Indonesia. Tuy nhiên, thêm một lần bóng đá xứ Chùa vàng lại nếm trái đắng. Futsal U16 Thái Lan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 3-4 trước Indonesia và lỡ hẹn với chức vô địch ngay trên sân nhà.

Trong trận đấu này, futsal U16 Thái Lan đã sớm vượt lên dẫn trước ngay ở phút đầu tiên với pha lập công của Boonyarit Petchtiam. Chỉ 3 phút sau, Hetson Messi đã gỡ hòa 1-1 cho Indonesia.

Hai đội chơi đôi công với tốc độ cao và liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 17, Boonyarit Petchtiam giúp Thái Lan dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, Indonesia cho thấy họ không phải dạng vừa. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng xứ Vạn đảo đã gỡ hòa 2-2 do công của Faisal Gumilang.

Sang hiệp 2, Indonesia đã khiến đội chủ nhà bất ngờ khi liên tiếp có hai bàn thắng do công của Dafa Ramadan và Faisal Gumilang. Bị dẫn trước 2-4, Thái Lan buộc phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên, họ chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Boonyarit Petchtiam.

Thất bại của futsal U16 Thái Lan nối dài nỗi thất vọng của bóng đá nước này trong năm 2025. Ở kỳ SEA Games vừa qua, 4 đội bóng của Thái Lan là U22, bóng đá nữ, futsal nam, futsal nữ không thể giành tấm Huy chương vàng trên sân nhà.

Thêm một lần, bóng đá Thái Lan lại lỡ hẹn với chức vô địch ở Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

Trước đó, đội tuyển Thái Lan lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup 2024 sau khi thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong cả hai trận chung kết. Đội tuyển nữ Thái Lan không thể giành tấm vé tham dự giải châu Á. Còn đội U23 Thái Lan cũng không thể vô địch Đông Nam Á.

Chứng kiến thất bại của futsal U16 Thái Lan, tờ Khaosod giật tít: “Tiếp bước các đội tuyển quốc gia, đội U16 futsal Thái Lan lại không thể vô địch Đông Nam Á”. Tờ báo này đặt câu hỏi về bản lĩnh của các đội bóng Thái Lan khi không ít lần gục ngã trước cửa thiên đường.

Tờ Thairath chỉ trích gay gắt Liên đoàn bóng đá Thái Lan: “Ai sẽ chịu trách nhiệm? Người hâm mộ Thái Lan thực sự bất mãn khi các đội bóng của nước nhà liên tục thất bại ở đấu trường Đông Nam Á. Ký ức về một kỳ SEA Games 33 trắng tay HCV ở cả 4 nội dung bóng đá và futsal lại ùa về. Cộng thêm thất bại của đội U16 futsal, nỗi đau của bóng đá Thái Lan thêm dài. Đây là thực trạng đáng báo động”.