Thắng tưng bừng Indonesia, futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games

Futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0, giành HCV SEA Games 33

Tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 33 với Indonesia với khát khao rất lớn giành tấm HCV lịch sử. Trước đó, đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã 5 lần vào chung kết nhưng đều thất bại trước Thái Lan.

Futsal nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games (Ảnh: VFF).

Trong bối cảnh Thái Lan ngã ngựa ở vòng bán kết, futsal nữ Việt Nam đã tận dụng rất tốt thời cơ để lên ngôi vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-0 trước Indonesia.

Ở trận đấu này, futsal nữ Việt Nam đã thi đấu tốt và gây ra sức ép liên tục về phía khung thành của Indonesia. Cục diện trận đấu đã được định đoạt ở hiệp 1 khi futsal nữ Việt Nam dẫn trước tới 4-0 với các bàn thắng của Thanh Ngân (2 bàn), Thùy Trang, K'Thủa. Sang hiệp 2, futsal Việt Nam còn ghi thêm một bàn thắng do công của Nguyệt Vi.

Futsal nữ Việt Nam áp đảo với Indonesia (Ảnh: VFF).

Futsal Việt Nam đã giúp đoàn thể thao Việt Nam có thêm một tấm HCV. Đây là chiến tích đáng khen ngợi của thầy trò HLV Đình Hoàng.