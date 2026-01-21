CĐV Trung Quốc: "U23 Việt Nam không ngờ thất bại theo cách như vậy"

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Trong trận bán kết giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tối 20/1, U23 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc. Với kết quả này, đội bóng của đất nước tỷ dân đã lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam chịu thất bại trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu, các CĐV Trung Quốc tỏ ra vô cùng phấn khích khi chứng kiến đội nhà làm nên lịch sử. Họ đã bình luận khá sôi nổi trên trang Sohu, với nhiều lời khen ngợi dành cho các cầu thủ.

Một người hâm mộ tới từ Bắc Kinh viết: “Hãy đưa đội U23 lên thẳng đội tuyển quốc gia. Họ xứng đáng được trao trọng trách nhiều hơn. Đây là lứa cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc”.

CĐV khác tới từ Sơn Đông bình luận: “Các cầu thủ Trung Quốc tuyệt vời hơn cả mong đợi”.

Tài khoản tới từ Hắc Long Giang khẳng định: “U23 Việt Nam có lẽ không ngờ tới việc U23 Trung Quốc từ bỏ lối chơi phòng ngự để chơi tấn công. Họ đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ trước trận đấu nhưng cuối cùng lại thua cuộc”.

Người hâm mộ tới từ Hồ Bắc viết: “Vai trò của HLV Antonio Puche rất quan trọng. Ông ấy đã thay đổi 6 vị trí so với trận đấu gặp U23 Uzbekistan và chơi tấn công phủ đầu, khiến U23 Việt Nam gặp bất ngờ. Không ai ngờ được điều đó trước trận đấu”.

CĐV ở Hồ Nam khen ngợi: “HLV Puche đã biến các cầu thủ U23 Trung Quốc trở thành chiến binh”.

CĐV Trung Quốc khen ngợi tài biến hóa của HLV Antonio Puche (Ảnh: AFC).

Tài khoản tới từ Quảng Đông nhấn mạnh: “Đây là trận đấu hay nhất của bóng đá Trung Quốc mà tôi từng xem. Không bõ công thức đêm để theo dõi trận đấu này. Tôi tin rằng HLV Puche đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. Đội bóng đã vô hiệu hóa hoàn toàn U23 Việt Nam. Tôi hy vọng U23 Trung Quốc sẽ đánh bại U23 Nhật Bản để giành chức vô địch”.

CĐV ở Giang Tây mỉa mai: “HLV của U23 Việt Nam đã toại nguyện khi được gặp U23 Hàn Quốc”.

Người hâm mộ khác ở Giang Tô khen ngợi: “Chiến thuật của HLV Puche rất linh hoạt. Sau trận đấu này, người hâm mộ đã thấy U23 Trung Quốc không chỉ biết phòng ngự mà tấn công cũng rất tốt. Đội bóng có chiến thuật linh hoạt, tùy thuộc vào đối thủ”.

Tài khoản ở Hồ Bắc khẳng định: “U23 Việt Nam mất phương hướng và thi đấu căng thẳng. Trong khi đó, các cầu thủ U23 Trung Quốc tự tin thể hiện mình. Thầy trò HLV Puche xứng đáng với tấm vé vào chung kết”.

Người khác cũng tới từ Hồ Bắc cho biết: “Thành Roma không thể xây trong một ngày nhưng cũng không thể bị phá hủy trong một ngày. Trước trận đấu, ai cũng thừa nhận U23 Việt Nam mạnh hơn nhưng họ cũng không ngờ lại thua với cách biệt lớn như vậy. U23 Trung Quốc trải qua 4 trận chỉ ghi 1 bàn nhưng họ lại ghi tới 3 bàn vào lưới U23 Việt Nam. Đúng là quả bóng tròn”.

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h ngày 23/1. Trong khi đó, U23 Trung Quốc gặp U23 Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra lúc 22h ngày 24/1.