Tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Đài Loan, để ngỏ cơ hội vào tứ kết

Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong lượt trận thứ hai bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Trận đấu diễn ra vào trưa ngày 7/3 trên sân Perth Rectangular (Australia) dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 35 độ C. Trước giờ bóng lăn, thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng trước cơ hội lớn để gần như chắc chắn góp mặt ở vòng tứ kết nếu không thua đối thủ.

Tuyển Đài Loan chủ động chơi tấn công trước Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng, trong khi Đài Loan buộc phải đẩy cao đội hình tấn công do đã thua Nhật Bản ở lượt trận mở màn. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 26. Từ một tình huống bóng dội xà ngang bật ra, Su Yu Hsuan đã nhanh chóng lao vào đánh đầu bồi, tung lưới tuyển Việt Nam, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua buộc tuyển nữ Việt Nam phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Trong phần còn lại của hiệp một, các học trò của HLV Mai Đức Chung nỗ lực gia tăng sức ép, nhưng hàng thủ Đài Loan thi đấu kín kẽ, không cho các chân sút Việt Nam nhiều khoảng trống.

Sang hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam đẩy mạnh tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội bóng áo đỏ tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, song các pha dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu chính xác hoặc không thắng được thủ môn đối phương. Trong khi đó, Đài Loan chơi phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt lợi thế dẫn bàn để làm giảm nhịp độ trận đấu. Dù rất cố gắng trong những phút cuối, tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Tuyển Việt Nam vùng lên trong hiệp hai nhưng không thể ghi bàn.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 trước Đài Loan. Kết quả này khiến cục diện bảng C trở nên khó lường, khi cơ hội vào tứ kết của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn nhưng phụ thuộc nhiều vào kết quả ở lượt trận cuối.

Ảnh: Getty