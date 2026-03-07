Xác định 4 đội bóng lọt vào tứ kết giải bóng đá nữ châu Á

Lượt trận thứ hai bảng B giải bóng đá nữ châu Á diễn ra vào hôm qua (6/3) đã không chứng kiến bất ngờ nào. Hai đội bóng mạnh là Triều Tiên và Trung Quốc tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình.

Tuyển nữ Triều Tiên giành vé đi tiếp sau hai lượt trận (Ảnh: AFC).

Trong đó, Triều Tiên đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước Bangladesh. Trong khi đó, Trung Quốc cũng hạ gục Uzbekistan với tỷ số 3-0.

Như vậy, sau khi kết thúc hai lượt trận bảng B, hai đội Triều Tiên và Trung Quốc đã giành vé đi tiếp. Họ có cùng 6 điểm sau khi có hai chiến thắng, hơn Uzbekistan và Bangladesh 6 điểm. Hiện tại, Triều Tiên đang tạm xếp trên khi có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với Trung Quốc (+8 vs +5).

Ở lượt trận cuối cùng, Triều Tiên chỉ cần hòa Trung Quốc là sẽ giành ngôi nhất bảng B. Trong khi đó, Uzbekistan và Bangladesh cần nỗ lực giành chiến thắng để hy vọng lọt vào nhóm 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tình hình tương tự diễn ra ở bảng A, hai đội Hàn Quốc và Australia cũng giành quyền lọt vào tứ kết sau khi toàn thắng hai trận gặp Philippines và Iran. Trong đó, Hàn Quốc xếp trên đội chủ nhà Australia do hơn hiệu số bàn thắng bại (+6 vs +5). Hai đội Philippines và Iran buộc phải tử chiến để hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp.

Vào hôm nay (7/3), tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân ở lượt trận thứ hai bảng C gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 12h. “Những chiến binh sao vàng” sẽ giành vé đi tiếp ngay ở lượt trận thứ hai nếu đánh bại Đài Loan và đồng thời Nhật Bản không thua trước Ấn Độ.

Tuyển nữ Việt Nam rơi vào tình thế khó xử khi đối đầu với Đài Loan (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, việc giành vị trí thứ hai (sau Nhật Bản) ở bảng C không có lợi cho tuyển nữ Việt Nam trên hành trình giành vé tham dự World Cup. Thậm chí, nếu xếp thứ ba ở vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại thuận lợi hơn.

Lý do nằm ở cách phân nhánh đấu của AFC. Theo quy định, 4 đội bóng vào bán kết và 2 đội có thành tích xuất sắc nhất vòng tứ kết sẽ giành vé đi tiếp. Theo phân nhánh, đội thua ở trận tứ kết 1 gặp đội thua ở trận tứ kết 3, còn đội thua trong trận tứ kết 2 gặp đội thua ở trận tứ kết 4 ở vòng play-off tham dự World Cup.

Nếu xếp nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhất bảng B (Trung Quốc hoặc Triều Tiên) ở trận tứ kết 2. Trong trường hợp thua trận, đội quân của HLV Mai Đức Chung sẽ phải gặp đội thua trận thứ 4 (nhì bảng A gặp nhì bảng B).

Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với một trong 4 đội bóng là Australia, Hàn Quốc (bảng A), Trung Quốc, Triều Tiên (bảng B) ở vòng play-off dành cho các đội thua ở tứ kết. Đây đều là các đội bóng mạnh, ở trên trình độ của tuyển nữ Việt Nam rất nhiều. Cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo nên bất ngờ là không cao.

Còn trong trường hợp xếp thứ 3 ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A ở tứ kết 1. Nếu thất bại, đội tiếp tục gặp đội thua ở trận tứ kết 3 (đội nhất bảng C gặp đội thứ ba bảng A hoặc B). Khi ấy, đối thủ của các cô gái Việt Nam trong trận play-off sẽ là một trong các đội Philippines, Iran (bảng A), Uzbekistan, Bangladesh (bảng B). Rõ ràng, những đối thủ này dễ thở hơn rất nhiều so với những đối thủ ở nhánh trên.

Chính điều đó khiến cho tuyển nữ Việt Nam khó tính toán trước lượt trận thứ hai gặp Đài Loan. Bởi lẽ, một chiến thắng chưa chắc có lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.