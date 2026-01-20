Báo Trung Quốc: “Không ngờ U23 Việt Nam tiến bộ nhanh như vậy”

Vào lúc 22h30 hôm nay (20/1), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á tại Saudi Arabia. Trước thềm trận đấu này, báo giới Trung Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Sáng nay, tờ Titan Sport vừa có bài viết nói về sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tờ báo này cho rằng U23 Việt Nam đã có sự tiến bộ chóng mặt và nhận được sự trợ giúp rất lớn khi được tạm dừng giải vô địch quốc gia để tạo điều kiện cho “Những chiến binh sao vàng” có thể phát huy tốt nhất ở giải U23 châu Á.

Tờ báo của Trung Quốc có bài viết: “Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam. Cả nền bóng đá chơi chung một bàn cờ”.

Tác giả viết: “U23 Việt Nam đang được chú ý đặc biệt khi là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 4 trận đấu ở giải U23 châu Á. Đây là lần thứ hai kể từ sau giải U23 châu Á 2018, Việt Nam góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất. Chúng ta đều không ngờ rằng các cầu thủ Việt Nam lại tiến bộ rõ rệt và có kỹ thuật tốt như vậy.

Có lẽ không nhiều người để ý đến một thực tế. Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan… vẫn đang áp dụng hệ thống thi đấu theo năm dương lịch nên giải quốc nội đã kết thúc, việc đội U23 tập trung không phát sinh xung đột với lịch thi đấu của CLB. Còn lại, trong số các quốc gia áp dụng lịch thi đấu vắt sang hai năm, U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất được tạo điều kiện dừng lại toàn bộ giải vô địch quốc gia.

Hơn nữa, việc tạm dừng này không chỉ giới hạn ở giải U23 châu Á 2026. Ngay từ đầu tháng 11 năm ngoái, giải V-League đã phải tạm hoãn do U23 Việt Nam lên đường sang Thành Đô (Trung Quốc) tham dự giải Panda Cup và sau đó là giải SEA Games.

Nói cách khác, trong số 16 đội tham dự giải U23 châu Á, U23 Việt Nam là đội có thời gian chuẩn bị dài nhất, chế độ đảm bảo đầy đủ nhất. Điều đó cũng giúp đội có đủ thời gian để tiến hành rèn giũa, hoàn thiện về mặt chiến thuật và kỹ thuật.

Ngay từ tháng 5/2025, khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Ban tổ chức các giải đấu trực thuộc thảo luận về lịch thi đấu mùa giải 2025/2026, VFF đã nêu rõ rằng do đội U23 Việt Nam phải tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 33 vào tháng 12/2025, cũng như giải U23 châu Á tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026, VFF mong muốn các giải đấu trong nước có thể tạm dừng từ tháng 11/2025 cho đến khi giải U23 châu Á kết thúc.

U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt trước thềm giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Tổng thời gian tạm dừng dự kiến khoảng 80 ngày, và chỉ sau khi đội U23 kết thúc toàn bộ hành trình tại VCK U23 châu Á, giải quốc nội mới được khởi động trở lại.

Theo tìm hiểu, ngay khi VFF đưa ra đề xuất này, gần như tất cả các CLB chuyên nghiệp đều bày tỏ sự ủng hộ. Bởi quan điểm chung là chỉ khi các đội tuyển Việt Nam đạt được thành tích tốt ở các giải đấu khu vực và châu lục, bóng đá Việt Nam mới có thể thể hiện rõ sự tiến bộ và phát triển.

U23 Việt Nam có hai đợt tập huấn trước giải U23 châu Á. Ngoài việc tham gia giải đấu Panda Cup ở Trung Quốc, đội bóng còn có chuyến tập huấn ở Qatar sau khi SEA Games khép lại. Vì sự chuẩn bị kỹ càng ấy, U23 Việt Nam đã cho thấy sự thăng tiến mạnh mẽ. Họ đang đứng trước thời cơ làm nên lịch sử mới”.