Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City vào tối nay. Đây là trận đấu được người hâm mộ bóng đá châu Á mong chờ.

U23 Việt Nam được dự đoán sẽ giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Trước thềm trận đấu, U23 Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với U23 Trung Quốc. Các tờ báo của Indonesia cũng đánh giá đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này.

Tờ Tribunnews bình luận: “Việc đối đầu với U23 Trung Quốc ở vòng bán kết sẽ giúp U23 Việt Nam “dễ thở” hơn khi chạm trán với U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam có đủ lý do để tự tin. Họ đều giành được kết quả tích cực trước U23 Trung Quốc trong những trận đối đầu gần đây.

Ở trận gặp nhau gần nhất, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc ở giải giao hữu Panda Cup vào tháng 11 năm ngoái.

Những chiến thắng trước các đối thủ mạnh như U23 Jordan, U23 Saudi Arabia và U23 UAE cho thấy đội hình do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt sở hữu lối chơi có tổ chức, nền tảng thể lực sung mãn và tâm lý thi đấu ổn định.

Ngược lại, hành trình tiến vào bán kết của U23 Trung Quốc không thực sự ấn tượng nếu chỉ nhìn vào các con số thống kê. Ở vòng bảng, họ chỉ ghi được 1 bàn thắng để giành quyền đi tiếp. Tại vòng tứ kết, U23 Trung Quốc chỉ có thể vượt qua U23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu, khi hai đội hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu.

U23 Trung Quốc sở hữu lối chơi phòng ngự rất khó chịu (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, chính lối chơi “không đẹp mắt” ấy lại khiến U23 Trung Quốc trở nên nguy hiểm. Họ không phải là một đội bóng yếu, mà là tập thể chơi bóng với mục tiêu rõ ràng, đặt nặng sự kỷ luật phòng ngự và tổ chức đội hình chặt chẽ. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc họ không để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu, trước những đối thủ có phong cách thi đấu rất khác nhau.

Hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc đã cho thấy sự chắc chắn khi cầm hòa U23 Uzbekistan không bàn thắng. Với khối đội hình thấp, họ khóa chặt khu trung tuyến. Bằng cách thu hẹp không gian, họ khiến U23 Uzbekistan rơi vào trạng thái bế tắc. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại cực kỳ hiệu quả ở các trận đấu loại trực tiếp.

U23 Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn nếu muốn xuyên phá hàng thủ của U23 Trung Quốc. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, họ có thể đối diện với nguy cơ bị đối thủ phản công.

Dù U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng họ chưa chắc chiến thắng dễ dàng. Để giành quyền vào chơi trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần thi đấu kiên nhẫn, bình tĩnh, giữ vững bản lĩnh và sẵn sàng cho một trận đấu kéo dài, thậm chí là kịch bản phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu”.

Tờ Tribunnews dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc.

Một tờ báo khác của Indonesia là Pikiran-Rakyat hình dung ra kịch bản U23 Việt Nam tấn công mạnh mẽ, còn U23 Trung Quốc phòng ngự với số đông để chờ cơ hội phản công. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik cần chứng tỏ khả năng để phá vỡ khối đội hình được tổ chức tốt của U23 Trung Quốc”.

Tờ Pikiran-Rakyat cũng dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc.