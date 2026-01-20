Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở đâu?

Hôm nay (20/1), U23 Việt Nam sẽ đối diện với U23 Trung Quốc ở vòng bán kết giải U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Đây là trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn bởi sự khó lường.

U23 Việt Nam tự tin đối đầu với U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các kênh truyền hình như VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U23 Việt Nam là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở giải U23 châu Á tính tới thời điểm này. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã toàn thắng trong cả 4 trận đấu gặp U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan, U23 Saudi Arabia và U23 UAE.

Chính vì vậy, “Những chiến binh sao vàng” đang tràn đầy hưng phấn bước vào trận đấu với U23 Trung Quốc. Toàn đội có quyết tâm rất lớn tái hiện kỳ tích lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á giống như năm 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Hàng thủ của U23 Trung Quốc mang tới thách thức không nhỏ cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, U23 Trung Quốc không phải là đối thủ dễ chịu. Đội bóng ở đất nước tỷ dân đang trình diễn lối chơi phòng ngự cực đoan. Từ đầu giải, họ chưa thủng lưới bàn nào nhưng cũng chỉ ghi 1 bàn do công của hậu vệ Peng Xiao.

Phát biểu trước trận đấu với U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Nhìn lại chặng đường đã qua, từ trận mở màn gặp U23 Jordan tới tứ kết gặp U23 UAE, U23 Việt Nam luôn phải đối mặt với nhiều thử thách khi chạm trán các đối thủ có thực lực. Dù vậy, toàn đội vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cùng sự tỉnh táo trong lối chơi ở từng trận đấu. Chính những điều đó đã giúp chúng tôi có mặt ở đây vào thời điểm này.

Việc đối đầu với U23 Trung Quốc có thể xem là một thử thách mới, không hề dễ dàng. Dẫu vậy, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần dũng cảm, nỗ lực cao nhất để hướng tới mục tiêu đã đề ra”.