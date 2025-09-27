AFC tạm dừng điều tra vụ Malaysia nhập tịch trái phép ở trận gặp Việt Nam

Ngày hôm qua, FIFA đã kết luận Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đã làm giả hồ sơ để 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận thắng tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 vừa qua.

AFC tạm dừng điều tra đội tuyển Malaysia về việc nhập tịch trái phép cầu thủ ở trận gặp tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Trong đó, 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trong 12 tháng. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng). Điều đáng nói, án xử thua 0-3 vẫn đang treo lơ lửng trên đầu tuyển Malaysia.

Malaysia sẽ có 10 ngày kháng cáo, trước khi vụ việc được đưa ra Tòa án bóng đá của FIFA. Tại đây, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra. AFC cho biết sẽ tạm dừng điều tra FAM cho tới khi FIFA đưa ra phán quyết.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cho biết: “Chúng tôi đang chờ bản án đầy đủ cũng như quyết định chính thức từ Tòa án Bóng đá FIFA về tư cách thi đấu”.

Vụ việc gợi nhớ bê bối của Timor Leste vào năm 2017, khi AFC đã loại đội tuyển này khỏi vòng loại Asian Cup sau khi phát hiện nhiều cầu thủ gốc Brazil sử dụng giấy khai sinh giả. Khi ấy, tiền đạo Wanderley cũng bị treo giò vì dùng hộ chiếu Indonesia với thông tin không chính xác.

Những sự kiện này cho thấy lập trường “không khoan nhượng” của bóng đá châu Á đối với gian lận giấy tờ, một nguyên tắc mà AFC sẽ tiếp tục duy trì trong lúc chờ FIFA ra quyết định về số phận của Malaysia.

Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trước đó, vào tháng 6, FAM từng thông báo rằng FIFA đã cho phép năm “cầu thủ gốc” – Garces, Machuca, Irazabal, Figueiredo và Holgado, ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027. Hồ sơ của các cầu thủ này chỉ được hoàn tất vài giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Kết quả, Malaysia giành chiến thắng vang dội 4-0, khép lại chuỗi 11 năm không thắng trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị lu mờ khi dư luận trong khu vực liên tục kêu gọi FIFA điều tra quá trình nhập tịch cầu thủ của FAM.

Nếu bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam, cơ hội giành vé tham dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia là rất thấp.