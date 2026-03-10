Hạ gục Ấn Độ, Đài Loan giành vé vào tứ kết ở giải bóng đá nữ châu Á

Trong trận đấu cuối cùng ở bảng C, Đài Loan (Trung Quốc) chỉ cần hòa Ấn Độ là giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ thậm chí còn làm tốt hơn thế. Sau 90 phút, Đài Loan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ấn Độ.

Với kết quả này, Đài Loan đã giành vị trí nhì bảng C với 6 điểm. Họ sẽ giành quyền vào vòng tứ kết và đối đầu với Trung Quốc.

Đài Loan ăn mừng chiến thắng trước Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Bước vào trận đấu này, hai đội nhập cuộc hứng khởi. Họ chơi đôi công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Phút 12, Đài Loan đã tạo ra sự khác biệt từ sai lầm của cầu thủ Ấn Độ. Chen Jin Wen đã cướp bóng và thực hiện đường chuyền cho Su Yu Hsuan dứt điểm dễ dàng vào lưới trống.

Phút 39, Ấn Độ bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa sau pha sút phạt dội xà ngang bật xuống của Manisha Kalyan.

Ấn Độ thi đấu nỗ lực nhưng không thể tránh khỏi thất bại trước Đài Loan (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Đài Loan đã xác lập lợi thế dẫn bàn khi Hsu Yi Yun thực hiện thành công quả phạt đền.

Trong hiệp 2, Đài Loan chiếm lĩnh thế trận. Họ gần như không cho Ấn Độ cơ hội lên bóng. Phút 77, Chen Yu Chin đặt dấu chấm hết cho trận đấu khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Đài Loan.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Đài Loan xứng đáng giành vé đi tiếp và họ đang hướng tới tấm vé dự World Cup.